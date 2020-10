2 Mpix aparat makro to największa ściema smartfonowego świata

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach nie za bardzo jest sens recenzowania telefonów. W końcu wszystkie informacje o urządzeniu mamy podane w sieci. Snapdragon 865? Dobrze, 12 GB RAM? Super. 4 aparaty? Wyśmienicie. Ale czy na pewno? Diabeł bowiem tkwi często w szczegółach, a producenci lubią stosować sztuczki, które mają sprawić, że ich telefon w oczach użytkownika będzie bardziej wartościowy niż w rzeczywistości. I najłatwiej jest to zrobić w miejscach, w których użytkownik będzie miał sporo trudności, by bez testowania urządzenia sprawdzić, jak sprawuje się ono w rzeczywistości. Mówię tu chociażby o takich aspektach, jak jasność maksymalna ekranu (notorycznie niskie wartości w tańszych urządzeniach), zarządzanie baterią (często duże ogniwa potrafią rozładowywać się zadziwiająco szybko) czy właśnie aparaty. Tu bez zdjęć testowych użytkownik nie za bardzo wie, jakie obrazy jest dany telefon w stanie wyprodukować. Dlatego niesamowicie często spotykaną praktyką jest wrzucanie do smartfona większej liczby (bo to użytkownik widzi) słabszych aparatów, zamiast jednego, ale bardzo dobrego. To, co mnie irytuje, to szczególnie jeden z nich.

2 Mpix makro nie było, nie jest i nie będzie dobre. I kropka

Przez cały czas mojej pracy w Antywebie przetestowałem sporo telefonów i nigdy, ale to przenigdy nie zdarzyło mi się, by 2 Mpix jednostki zrobiły zdjęcie, które nadaje się do czegokolwiek innego, niż do wyrzucenia do śmieci. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak takie zdjęcia wyglądają – proszę bardzo.

Nubia Red Magic 2: