Aby o technologii było głośno, musi być „przełomowa”. W przypadku składanych smartfonów za „przełomowość” odpowiada oczywiście sposób ich składania. Kłopot polega na tym, że Samsung na spółkę z motorolą zgarnęli dla siebie dwa najbardziej oczywiste sposoby składania urządzenia – wzdłuż i w poprzek ekranu. Huawei (i potworek Royale) mają u siebie natomiast trzeci sposób – ekranem na zewnątrz. Pozostało więc całkiem niewiele opcji, żeby się wybić. Jedną z nich jest koncepcja rozsuwanego smartfonu. W jej ramach ekran byłby zagięty i wsunięty za plecki urządzenia. Jeżeli użytkownik chciałby mieć większy ekran – mógłby go rozsunąć na specjalnie przygotowanych do tego teleskopowych szynach. I choć koncepcja ta sugeruje, że smartfon w normalnych warunkach użytkowania wytrzyma jakieś 2,5 h zanim się zepsuje, to pomysł ten jest przynajmniej realny i możliwy do wykonania.

A smartfon Tencenta – nie. A i tak dostali patent

Przecieki udostępnione przez _the_tech_guy pokazują, jak ma wyglądać i działać nowe urządzenie producenta. Jak widzimy, składa się on prawie w całości z ekranu okalającego przód i tył urządzenia. Jeżeli użytkownik potrzebuje dodatkowej przestrzeni roboczej – może sobie go rozsunąć. Tak jak w urządzeniach Huawei czy TCL.

Tencent files design patent for a foldable smartphone. pic.twitter.com/vbdrxRTTYz — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) April 21, 2020

Haczyk polega na tym, że w tamtych smartfonach zasada działania jest jasna – wiemy gdzie mamy szynę i w jaki sposób telefon zwiększa powierzchnię roboczą. W przypadku tego patentu… cóż… powiedzmy, że im dłużej patrzę na powyższe grafiki tym miej rozumiem, co twórcy dokładnie chcą tu zrobić. Jeżeli ekran ma się z tyłu trzymać na prowadnicach (dwa białe paski) to nie mogą się one chować w sobie. Jeżeli są to wysięgniki teleskopowe – jak niby ekran ma się z tyłu trzymać. Ewidentnie też patent pokazuje, że inaczej niż w Huawei czy TCL – rozwija się nie ekran ale samo urządzenie. Jakim więc cudem wie ono, gdzie ma się „zagiąć” skoro ten punkt zgięcia będzie ruchomy (w Huaweiu i TLC wyraźnie zaznaczone jest, że porusza się tam sam ekran i owija się dookoła nieruchomej rolki).

Wojna patentowa nie jest dobra dla konsumentów

Wychodzi na to, że mamy dwa wyjaśnienia obecnej sytuacji. Pierwsze z nich – Tencent opatentował jedno z najbardziej przełomowych rozwiązań w historii smartfonów, bądź, co bardziej prawdopodobne, patent został przyznany firmie na wyrost. Jeżeli za chwilę firma pokaże urządzenie, które będzie działało dokładnie tak, jak pokazuje to rysunek (nie podobnie – dokładnie tak samo) to oczywiście zmienię zdanie i pierwszy wstanę do oklasków. W tej chwili uważam jednak, że obok takiego urządzenia Tencent mógłby opatentować teleportację oraz zamianę wody w wino.

Nie twierdzę, że taki smartfon nigdy nie powstanie. Twierdzę, że ten patent jest tak ogólny i nieprecyzyjny, że będzie idealny do walki w sądzie o odszkodowanie, kiedy już komuś uda się zrobić coś podobnego. I chyba tylko do tego powstał.

Jeżeli jednak macie pomysł, jak rzekomy smartfon Tencenta mógłby się składać/rozkładać – dajcie znać w komentarzu. Może wspólnie dojdziemy do tego, co jego ewentualny konstruktor mógł mieć na myśli..