Yellowstone wróci... ale dopiero za rok. Sheridan tworzy nowe spin-offy

Yellowstone to serial stworzony na zamówienie sieci Paramount Network, który trafił do polskich widzów dzięki platformie SkyShowtime. Serial z miejsca zdobył ogromne zainteresowanie, a fani od roku czekają na dokończenie 5. sezonu. Niestety nie mam dla nich dobrych wiadomości.

Yellowstone wróci, ale dopiero za rok

Yellowstone to historia rodziny Duttonów, ranczerów z Montany, w której główną rolę, głowy rodziny - Johna Duttona gra sam Kevin Costner. Serial od pierwszego sezonu zdobył ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych i pomimo swoich wzlotów i upadków, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym między innymi bardzo wysokie oceny tej produkcji, z którymi osobiście również się zgadzam. Scenariusz do tej historii stworzył Taylor Sheridan, który w ostatnich latach zapewnia wytwórni Paramount hit za hitem i wyrósł nam na jednego z najbardziej zapracowanych scenarzystów w Hollywood. Niestety wygląda na to, że dwa mocne charaktery - Costnera oraz Sheridana, po latach owocnej współpracy zaczęły powodować spięcia.

Yellowstone zakończyło się pod koniec zeszłego roku w połowie 5. sezonu, który miał być dokończony w tym roku. Po drodze pojawiły się jednak doniesienia, że Costner nie chce spędzać tyle dni na planie zdjęciowym i może mieć nieco inny plan dla swojej postaci niż Sheridan. Do tego doszedł strajk scenarzystów i aktorów, który spowodował opóźnienie produkcji. Istniało nawet zagrożenie, że Yellowstone nigdy nie zostanie dokończone, ale wygląda na to, że ta groźba została zażegnana. Paramount ogłosiło właśnie, że druga część 5. sezonu Yellowstone, składająca się przynajmniej z 8 odcinków zadebiutuje w listopad 2024 roku.

Nie wiadomo jeszcze czy Costner wróci do swojej roli. Bardzo prawdopodobne jest, że jego postać zostanie uśmiercona, a biorąc pod uwagę jak wiele znaczy dla samego serialu, dziwnie by to wyglądało jeśli mielibyśmy tego nie zobaczyć. Nie wszystko jednak zależy tutaj od scenarzystów, więcej informacji pojawi się zapewne gdy rozpoczną się zdjęcia do ostatnich odcinków. Pewne jest natomiast, że będzie to ostatni sezon Yellowstone i historia znajdzie swój finał. Sheridan nie zamierza jednak porzucić rodziny Duttonów.

Nowe spin-offy już powstają

Paramount poza ogłoszeniem dokończenia Yellowstone, zapowiedziało również realizację kolejnych spin-offów serialu, które do tej pory zbierały świetne recenzje. 1883 to moim zdaniem jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat, którą każdy powinien obejrzeć. 1923 również okazał się sporym sukcesem, choć prace nad 2. sezonem zostały przerwane przez strajk. Teraz dowiadujemy się, że Sheridan szykuje historię kolejnych pokoleń Duttonów w serialach o roboczych tytułach 1944 i 2024. Ten pierwszy będzie miał miejsce pod koniec drugiej wojny światowej, a drugi bezpośrednio zastąpi Yellowstone w czasach teraźniejszych. Niestety na temat fabuły nie wiadomo niemal nic, wygląda jednak na to, że gwiazdą nowej serii będzie Matthew McConaughey, który przewijał się już w planach Sheridana.

Na te produkcje będziemy musieli poczekać przynajmniej do przyszłego roku. Jeśli jednak chcecie zaczerpnąć nieco więcej z warsztatu Taylora Sheridana, to na SkyShowtime właśnie pojawił się świetny serial SpecialOps: Lioness, a już w grudniu zadebiutuje Lawmen: Bass Reeves, czyli historia najsłynniejszego szeryfa na Dzikim Zachodzie. Gwarantuje, że nie powinniście się nudzić przy tych produkcjach.