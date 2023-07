Amazon Prime zdradza plany na drugie półrocze, wraca Reacher i Koło czasu

Prime Video z ciekawą ofertą na drugie półrocze

Amazon zdaje się nie przejmować strajkiem w branży filmowej i wygląda na to, że ma zabezpieczoną ofertę nowych filmów i seriali przynajmniej na następne pół roku. Na oficjalnym koncie na Twitterze pojawiła się właśnie ponad 1,5 minutowa zapowiedź nadchodzących produkcji, wśród których mamy bardzo oczekiwane powroty popularnych seriali. W tej chwili jest już dostępny najnowszy i jednocześnie ostatni sezon Jacka Ryana, a 28 lipca w usłudze zadebiutuje drugi sezon "Dobrego omenu". W sierpniu na ekrany trafi komedia romantyczna Red, White & Royal Blue, która opowie historię romansu syna prezydenta Stanów Zjednoczonych... z brytyjskim księciem.

1 września wraca jeden z najpopularniejszych seriali na tej platformie, czyli Koło czasu. W zeszłym roku o tej porze debiutował Władca Pierścieni, wygląda więc na to, że wrzesień w Amazonie zarezerwowany jest dla seriali fantasy. W tym samym miesiącu pojawi się również spin-off serialu The Boys - Gen V, a także film A Million Miles Away opowiadający historię meksykańskiego imigranta, który został astronautą. W głównej roli zobaczymy Micheala Pene. Ciekawie zapowiada się również serial Pani i Pani Smith, którego premiera zaplanowana jest na listopad. W głównych rolach zobaczymy Donalda Glovera oraz Maye Erskine, a potretować będą oczywiście małżeństwo płatnych zabójców.

Wreszcie w grudniu dostaniemy drugi sezon serialu Jack Reacher, którego fabuła oparta jest na 11. książce Lee Childa - Pech i kłopoty (Bad luck and Trouble). Pierwszy sezon zebrał całkiem niezłe oceny, a w głównej roli ponownie zobaczymy Alana Ritchsona. Pełna lista premier przedstawiona na powyższej zapowiedzi prezentuje się następująco: