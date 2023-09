Dlaczego sieć Play jako jedyna ma problemy z wprowadzeniem RCS?

Temat RCS co jakiś czas wraca jak bumerang i jakiś czas temu przyglądałem się temu, dlaczego technologia, która miała wywalić SMS'y na śmietnik historii przędzie tak cienko. Wtedy przeczytałem wiele postów od polskich operatorów, chwalących się rosnącymi liczbami aktywacji RCS u siebie. Z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, czy na swoim telefonie w swojej sieci (Play) mogę aktywować czat RCS.

Oczywiście - szanse były małe, bo nie kupiłem telefonu od operatora. Wiedziony jednak ciekawością sprawdziłem listę urządzeń, które Play oficjalnie wspiera. I co?

I nic. Na liście RCS w Play są tylko dwie marki

Jeżeli wejdziemy na stronę Play poświęconą komunikacji RCS, zobaczymy, że ta i owszem - istnieje w tej sieci, ale jest wspierana tylko na wybranych urządzeniach. Nie jest to nowość, ale lista urządzeń może zaskakiwać. Są tam bowiem dostępne tylko dwie marki: Samsung i Huawi. Co więcej, nie ma tam nawet wszystkich telefonów. W przypadku Samsunga brakuje najnowszych modeli z serii Flip i Fold, a także - półrocznych już urządzeń takich jak Galaxy S23 czy Galaxy A54. Za to na liście znalazł się Galaxy A9 z 2018 roku.

Na liście są też telefony Huawei, które były i są oferowane w sieci Play. Głównie mówimy o tych nowych modelach, jak P50 Pro, Mate 40 i 50 czy nowa 8i i Nova 9 - wszystkie z nich już bez usług Google na pokładzie. Oczywiście - Play ma także w sprzedaży inne urządzenia - jest tam Xiaomi, Oppo, realme czy Motorola, ale na nich usługi RCS nie dostaniecie. Zacząłem się więc zastanawiać - dlaczego tak jest i czy jest jakaś szansa, żeby to zmienić.

Odpowiedź od Play była mniej niż satysfakcjonująca

Chyba wszyscy widzą, że w chwili obecnej, jeżeli szukamy operatora, który oferuje komunikacje RCS, Play nie jest dobrym wyborem. Dlatego zapytałem markę, skąd wynika taki stan rzeczy i czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się w tym temacie jakiejś zmiany? Odpowiedź od marki była bardzo lakoniczna i praktycznie nie odpowiadała na moje pytania.

W Play czat RCS działa w oparciu o dedykowaną platformę przygotowaną i wdrożoną przez Play i jest dostępny na wybranych modelach telefonów. Są to telefony Samsung oraz Huawei, czyli dwóch bardzo popularnych na polskim rynku dostawców. Pełna lista współpracujących modeli oraz podstawowe informacje dotyczące tego rozwiązania dostępne są na stronie Czat RCS w Play.

Czy nowe modele Huawei można zaklasyfikować jako popularne w naszym kraju? Ciężko powiedzieć bez danych sprzedażowych. Jednak faktem jest, że nie padła tu odpowiedź na temat przyczyn takiego stanu (inni operatorzy są w stanie zaoferować RCS dla znacznie większej liczby urządzeń) oraz żadna informacja o planach na najbliższy czas, jeżeli chodzi o zwiększenie dostępności tej technologii.

fot. Kamil Świtalski

Czy więc coś w najbliższym czasie się w tej kwestii zmieni? Nie sądzę, co oczywiście dokłada swoją cegiełkę do tego, co mówiłem w poście dot. RCS. Opieszałość operatorów jest jednym z ważnych czynników, dlaczego wciąż w naszym klimacie królują SMS'y i nie sądzę, by w ciągu najbliższych lat miało być inaczej.