Zarządzaj subskrypcjami na Androidzie: Jak anulować odnawianie płatności za usługi i treści?

Jak anulować subskrypcję na Androidzie?

Subskrypcje szturmem zdobyły serca użytkowników smartfonów i komputerów. No dobra. Niektórych serc nie zdobyły, ale popularność tego modelu monetyzacji treści lub usług sprawia, że jesteśmy na nie niejako skazani. Warto jednak co jakiś czas poświęcić kilka minut na rozważania, czy wybrane subskrypcje są nam naprawdę potrzebne. A jeśli dojdziemy do wniosku, że nie – ten poradnik pomoże zrezygnować z tych, które zostały opłacone z poziomu sklepu Google Play.

Subskrypcje w Google Play

Subskrypcje w Google Play to prosty sposób na dostęp do usług i treści premium w różnych aplikacjach. Jednak przed anulowaniem subskrypcji warto zrozumieć ten mechanizm. Subskrypcje w Google Play nie mają określonej daty zakończenia, co oznacza, że opłaty są naliczane na początku każdego okresu rozliczeniowego. Może to być co tydzień, co miesiąc, co rok lub według innych ustalonych warunków subskrypcji. Te konfiguruje się najczęściej z poziomu aplikacji lub gier, które łączą się z Google Play i pozwalają wykupić dostęp do treści i usług.

Kroki do anulowania subskrypcji na Androidzie

Anulowanie subskrypcji w Google Play to proste zadanie. Można je wykonać zarówno z poziomu smartfona z Androidem, jak i przeglądarki internetowej na niemal dowolnym komputerze. Oto jak to zrobić:

Anulowanie subskrypcji na smartfonie z Androidem:

Otwórz aplikację Google Play na swoim urządzeniu z Androidem. Przejdź do sekcji subskrypcji. Wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować. Kliknij opcję "Anuluj subskrypcję" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Anulowanie subskrypcji w Google Play na komputerze:

Wejdź na stronę play.google.com. Zaloguj się na swoje konto Google. Przejdź do sekcji subskrypcji. Wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować. Kliknij "Zarządzaj" i następnie "Anuluj subskrypcję". Wskaż powód anulowania i kliknij "Dalej".

Pamiętaj, że odinstalowanie aplikacji nie powoduje automatycznego anulowania subskrypcji! Musisz to zrobić ręcznie, korzystając z powyższych kroków.

Źródło: Depositphotos

Co się stanie po anulowaniu subskrypcji?

Po anulowaniu subskrypcji nadal możesz korzystać z niej przez pozostały opłacony okres. Na przykład – jeśli wykupisz roczną subskrypcję 1 stycznia za 30 zł i anulujesz ją 1 lipca, subskrypcja będzie ważna do 31 grudnia, ale nie zostaniesz już obciążony kolejną roczną opłatą w wysokości 30 zł, w dniu 1 stycznia.

Korzystasz z okresu próbnego?

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z oferty bezpłatnego okresu próbnego w wybranej grze lub aplikacji, przed jego zakończeniem otrzymasz powiadomienie e-mail. Po zakończeniu okresu próbnego rozpocznie się pierwszy okres rozliczeniowy, a Twoje konto zostanie automatycznie obciążone kwotą wynikającą z warunków subskrypcji. Właśnie dlatego jest to coś, czego warto pilnować. Musisz ręcznie anulować subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego, jeśli nie chcesz kontynuować usługi.

Unikaj niechcianych opłat

Jeśli autoryzacja płatności już pojawiła się na Twoim koncie, anuluj subskrypcję przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego, aby uniknąć naliczenia opłat przy kolejnym okresie rozliczeniowym. W dowolnym momencie możesz anulować subskrypcję w sekcji subskrypcji w Google Play. Po anulowaniu subskrypcji utracisz do niej dostęp z końcem wykupionego okresu rozliczeniowego.

Źródło: Depositphotos

Dodatkowa forma płatności

Na koniec, kilka słów o płatnościach. Są takie usługi, które opłacamy raz na rok i zapominamy o abonamencie. Bywa, że są nam niezbędne do pracy. Aby uniknąć przerw w dostępie do usługi w przypadku wygaśnięcia lub odrzucenia podstawowej formy płatności, możesz dodać drugą formę płatności do swojego konta Google Play. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować korzystanie z subskrypcji, nawet jeśli pojawią się problemy z dotychczasową płatnością.

Warto też sprawdzić, czy usługa, która została wykupiona, oferuje prolongatę. O co chodzi? Jeśli Twoja płatność nie zostanie przetworzona, możesz mieć szansę na dalsze korzystanie z usługi przez jakiś czas, bez przerwy w dostawie. To wygodne rozwiązanie dla zapominalskich. W trakcie takiego okresu prolongaty nadal będziesz mógł korzystać z subskrypcji i zyskasz czas na szybkie podpięcie nowej karty lub przelanie na nią środków.