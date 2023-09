Najwięksi lokalni dostawcy internetu w Polsce (wg województw)

Jako wyznacznik popularności lokalnych operatorów wybrałem ich obecność w rankingu SpeedTest.pl za drugi kwartał 2023 roku - w podziale na województwa.

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie dolnośląskim

W województwie dolnośląskim do rankingu - oprócz ogólnopolskich operatorów, udało się „załapać” dwóm operatorom lokalnym. Co ciekawe, obaj oferują łącza symetryczne, ale tylko Moico wszystkim klientom, Greenfiber za dopłatą, co widać wyraźnie w ich średnich osiągach w poniższej tabelce.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 239,7 116 17 UPC 195,7 50,8 27 Vectra 185,3 40,9 20 Moico 164,1 164,5 9 Netia 158,4 73,9 23 Orange 147,6 51,2 21 GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. 114,5 108,2 17 Play Mobile 34,1 16,6 32 T-Mobile 30,6 14,7 36 Orange Mobile 28,1 12,2 32 Plus 26,4 10,2 48 Dostawcy razem 116 50,9 25

Moico

Moico ma trzy pakiety internetu: z prędkością w dół i w górę po 555 Mb/s za 65,55 zł miesięcznie, 1 Gb/s za 89 zł oraz 10 Gb/s za 890 zł miesięcznie - bez umowy.



Greenfiber

W Greenfiber również są trzy pakiety, najdroższy z limitem 1 Gb/s kosztuje 79,90 zł, z dość dziwnym parametrem najwyższego priorytetu - ciekawe co on oznacza w praktyce. Niższy priorytet ma pakiet za 69,90 zł miesięcznie z limitem 600 Mb/s, a najniższy za 59,90 zł z limitem 300 Mb/s.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie kujawsko-pomorskim

W województwie kujawsko-pomorskim mamy jednego przedstawiciela dostawców lokalnych - Net2b. Jednak dostarcza on tylko infrastrukturę różnym operatorom, sam bezpośrednio nie świadczy usług i nie ma własnej oferty dla odbiorców indywidualnych, co jak widać błędnie jest odbierane przez klientów, korzystających z tej infrastruktury.





Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 209,9 98,3 18 UPC 197,7 50,9 24 Orange 165,9 57,1 21 Vectra 152,7 35,2 21 Netia 140,8 68,2 25 Net2b 49,6 20,2 18 Play Mobile 44,8 20,8 37 Plus 25,5 10,3 46 T-Mobile 22,1 10,1 37 Orange Mobile 21,7 9 37 Dostawcy razem 107,1 39,7 28

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie łódzkim

W województwie łódzkim też w czołówce rankingu znalazł się tylko jeden operator lokalny ITV Media.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 203,5 95,1 16 Vectra 203,3 70,2 19 Netia 172,7 82 21 UPC 171,2 67,3 19 Toya 160,7 35 12 Orange 160,7 53,1 20 Multimedia 140,9 35,1 20 ITV MEDIA 122,5 31 11 Play Mobile 45,6 19,7 28 T-Mobile 27,9 12,9 35 Plus 24,9 10,4 40 Orange Mobile 23,6 10,6 34 Dostawcy razem 112,7 40,7 21

W ofercie mają trzy pakiety z prędkością do 150 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s w cenie odpowiednio 50 zł, 55 zł i 65 zł miesięcznie.



W mniejszych miejscowościach województwa, ceny te wynoszą 65 zł, 75 zł i 85 zł miesięcznie.

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie lubelskim

W województwie lubelskim w rankingu znaleźli się tylko operatorzy ogólnokrajowi.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 206,8 152,1 17 UPC 201,5 98,7 19 INEA 173,1 181,2 19 Multimedia 158,6 36,5 21 Netia 150,7 81,3 21 Orange 142,4 47 21 Play Mobile 53,5 26,8 31 T-Mobile 26,6 9,9 33 Plus 25,7 10,2 43 Orange Mobile 21,3 9,6 33 Dostawcy razem 118 60,6 23

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie lubuskim

W województwie lubuskim mamy jednego operatora lokalnego w rankingu - KSU Provector.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 222,9 77,9 18 Vectra 186,5 60,2 23 UPC 186 28,2 28 Orange 163,5 61,1 23 Multimedia 154,5 31,6 25 Netia 139,9 65,2 22 KSU Provector 50,7 21,1 32 Play Mobile 36,4 16,6 31 T-Mobile 30,8 13,3 34 Orange Mobile 26,8 11,6 36 Plus 25,6 8,9 46 Dostawcy razem 116,5 43 28

W ofercie są dostępne cztery pakiety z limitem prędkości pobieranych danych 300 Mb/s (dwa, jeden z wyższą prędkością wysyłania), 600 Mb/s i 900 Mb/s w cenie 49,99 zł, 59,99 zł, 69,99 zł i 89,99 zł.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie małopolskim

Województwo małopolskie to dwóch przedstawicieli lokalnych dostawców - Fiberlink oraz Giga.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 205,7 31,6 18 Netia 152,5 67,1 20 Orange 142 52,8 20 FIBERLINK 133,7 44,5 11 Multimedia 118,6 32,5 19 Giga 97,9 26,3 15 Play Mobile 34,8 14,9 37 T-Mobile 30,1 13,9 36 Orange Mobile 27,8 11,4 32 Plus 26,1 10,7 44 Dostawcy razem 113,1 40,5 21

Fiberlink

Fiberlink to trzy pakiety w dość wysokich cenach, za 69 zł miesięcznie mamy limit 400 Mb/s, za 79 zł 700 Mb/s a 940 Mb/s za 89 zł - w promocji po obniżce z 218 zł miesięcznie, ale coś mi się wydaje, że to stała promocja.



Giga

Drugi z operatorów lokalnych w województwie małopolskim - Giga, to aż pięć pakietów, w jeszcze wyższych cenach zaczynających się od 69 zł za 150 Mb/s, a kończąc na 1 Gb/s za aż 149 zł miesięcznie. Ceny te pewnie wynikają z zastosowanego przyłącza napowietrznego światłowodów, a więc montowanych na słupach niskiego napięcia.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim tylko JMDI uzyskał wymaganą liczbę testów, by się znaleźć w rankingu SpeedTest.pl - ciekawe, że nie pojawił się tu dość duży operator w tym województwie Skynet.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 217,7 42,3 15 T-Mobile Stacjonarny 215,6 102,2 15 Vectra 211,2 48,5 15 JMDI 202,2 81,8 11 Orange 181,5 67,7 17 Netia 154,5 65,7 17 Play Mobile 39,1 17,7 27 T-Mobile 30,8 15,5 32 Plus 28,4 11,1 38 Orange Mobile 23,5 11,2 33 Dostawcy razem 136,5 49,3 20

JMDI na stronie ma trzy różne cenniki - dla bloków, segmentów i domów jednorodzinnych. Budynki wielorodzinne to cztery pakiety w dość atrakcyjnych cenach - od 49,90 zł za 400 Mb/s do 72,90 zł za 1 Gb/s.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie opolskim

Za to w województwie opolskim mamy dwóch operatorów lokalnych, i to w czołówce, jeśli chodzi o średnie prędkości pobieranych danych - Krucznet i Multiplay.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 192,9 43 21 Krucznet 180,2 45,1 10 Vectra 163,4 40,7 22 Multiplay 152,7 72,6 16 Orange 100,7 32,6 31 Netia 97,1 53,4 24 Play Mobile 36,1 16,4 39 T-Mobile 31 14,8 38 Orange Mobile 27,2 11,4 35 Plus 23,2 9 50 Dostawcy razem 104,7 40,9 26

Krucznet

Krucznet ma różny cennik dla poszczególnych miejscowości w województwie opolskim, jednak w większości przypadków są to ceny zaczynające się od 50 zł za prędkość do 300 Mb/s do 100 zł za 1 Gb/s.



Multiplay

Multiplay z kolei to trzy pakiety z prędkością 500 Mb/s za 59,02, 800 Mb/s za 62,02 i 1 Gb/s za 74,02 zł - podobnie jak dolnośląski Greenfiber łącze symetryczne kosztuje dodatkowo 10 zł miesięcznie.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie podkarpackim

Sporo operatorów lokalnych znalazło się w rankingu dla województwa podkarpackiego, aż sześciu - przyjrzyjmy się więc tylko najlepszemu pod względem średnich prędkości.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Vectra 192,4 45,7 20 Multimedia 105,7 27,7 19 Skyware 96,9 55,1 22 Orange 95,4 33,7 25 Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST 94,5 26,9 10 MTM-INFO 76,4 41,4 22 Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST W Lace 74,5 18,3 11 KROSOFT 53,1 26,4 22 OXYNET 37 17,5 31 Play Mobile 32,5 12,2 40 T-Mobile 30,8 14,9 36 Orange Mobile 22,6 10,8 35 Plus 20,6 8,2 52 Dostawcy razem 81 32,8 23

Skyware w ofercie ma cztery pakiety światłowodów z limitem 200 Mb/s za 49 zł, 400 Mb/s za 59 zł, 700 Mb/s za 69 zł i 1 Gb/s za 89 zł miesięcznie - to dla bloków, domy jednorodzinne płacą o 10 zł więcej.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie podlaskim

Jeszcze więcej, bo siedmiu operatorów lokalnych znalazło się w województwie podlaskim.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Vectra 177,9 42,3 21 Netia 149 71,1 19 Bialnet 137,5 143,2 13 Euronet 122,6 31,7 14 KOBA 114 29,2 11 Idealan 113,3 49,6 12 Telekomunikacja Podlasie 110,7 115 11 Orange 107,2 38,4 26 Electronic Mechanical Company Elpos Sp Z O O 94,8 25,7 18 Telewizja Kablowa Hajnowka 85 35,3 20 Play Mobile 26,4 12,3 35 T-Mobile 26,1 9,8 36 Plus 22,4 9,5 42 Orange Mobile 18,9 8,7 39 Dostawcy razem 92,9 43,8 23

Najlepsze osiągi mają tu klienci operatora Bialnet, nic dziwnego, bo już w tabelce widać, że to internet symetryczny, i to w niezbyt wygórowanych cenach.



Za prędkość 1 Gb/s w górę i w dół trzeba zapłacić 60 zł miesięcznie, za 1,5 Gb/s 85 zł, a dla firm jest pakiet bez limitów prędkości, ale zapewne do 10 Gb/s.

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie pomorskim

W województwie pomorskim, znowu mamy tylko jednego przedstawiciela lokalnych operatorów - Chopin.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 204,2 31,3 23 Vectra 197 43,5 22 Orange 152,3 56,4 20 Netia 146,8 86,6 25 Multimedia 136,9 34,8 29 Chopin Telewizja Kablowa 92,5 15 25 Play Mobile 33,9 16,9 35 Plus 27,4 10 49 T-Mobile 25,6 12,1 34 Orange Mobile 21,5 9,1 35 Dostawcy razem 113,3 37,9 27

Oferta Chopin to cztery pakiety internetu, z limitem prędkości 150 Mb/s, 300 Mb/s, 650 Mb/s i 800 Mb/s - za odpowiednio 55 zł, 64 zł, 100 zł i 110 zł miesięcznie. Jeśli wierzyć najniższym cenom z ostatniego miesiąca, to są to ceny po gigantycznej obniżce.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie śląskim

W województwie śląskim przedstawicielem lokalnych dostawców jest operator Leon.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] UPC 211,8 32,2 17 Vectra 201,5 42 14 Orange 162,1 55,6 21 Netia 155 73,2 17 Leon 128,6 67,3 12 Play Mobile 39,2 17,6 32 T-Mobile 35,7 17,6 33 Plus 31,3 11,7 43 Orange Mobile 24,7 12,3 31 Dostawcy razem 132,3 50,1 18

W ofercie Leon mamy trzy pakiety z prędkościami 400 Mb/s, 800 Mb/s i 1 Gb/s za 49 zł, 69 zł i 79 zł miesięcznie. Dla domów jednorodzinnych ceny są o 20 zł miesięcznie wyższe.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie świętokrzyskim

W województwie świętokrzyskim mamy trzech przedstawicieli lokalnych. Ofercie Klikom.net przyglądaliśmy się już niedawno w podlinkowanym wpisie, zerknijmy do oferty Uninet.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] Vectra 189,9 42,3 17 UPC 187,3 43,6 19 T-Mobile Stacjonarny 182,2 75 20 Orange 147,1 45,3 21 Klikom.net 137,7 67,7 16 Netia 135,9 58,4 22 UNINET 130,4 66,2 18 GLOBIT 83,1 60,5 14 Play Mobile 60,9 25,7 30 T-Mobile 25,9 11,3 41 Plus 25,4 10,4 46 Orange Mobile 24 10,2 36 Dostawcy razem 111,2 41 24

Oferta Uninet to pięć pakietów z prędkościami od 300 Mb/s do 1 Gb/s w cenie od 74 zł do 99 zł, więc całkiem nieduży zakres cenowy skłaniający do decydowania się na wyższe prędkości. Polecam też Waszej uwadze ofertę komórkową, na przykład pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 120 GB transferu danych kosztuje tylko 39,90 zł miesięcznie.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie warmińsko-mazurskim

Województwo warmińsko-mazurskie to sami operatorzy ogólnopolscy.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 210 72,8 17 Vectra 178,6 47,2 21 Orange 159,1 53 20 Multimedia 158,5 38,2 22 Netia 146,4 59,3 25 Play Mobile 45 18,3 37 Plus 29,2 10,7 46 T-Mobile 23,1 10 39 Orange Mobile 20,7 8 36 Dostawcy razem 107,3 36,3 28

Najwięksi operatorzy lokalni w województwie wielkopolskim

W województwie wielkopolskim mamy dwóch operatorów lokalnych w zestawieniu - Asta-net i Promax, INEA to już raczej ogólnopolski operator, zresztą pisaliśmy o nim nie raz, zerknijmy na oferty tych wymienionych operatorów.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 209,3 156,5 16 UPC 177,3 82,7 22 Vectra 176,8 57,7 18 INEA 172 154,9 12 Asta-net 143 60,4 13 Orange 141,4 51,4 20 Netia 124,9 64,2 19 PROMAX 102,9 20,5 18 Play Mobile 46,2 23,7 32 T-Mobile 28,9 14,1 35 Orange Mobile 26,7 11,8 32 Plus 23,6 9,6 44 Dostawcy razem 117,5 75,4 21

Asta-net

Asta-net ma w ofercie trzy prędkości - do 100 Mb/s, do 600 Mb/s i 1 Gb/s za 59,99 zł, 79,99 zł i 89,99 zł miesięcznie.



Promax

Promax z kolei, to cztery pakiety z limitami prędkości do 150 Mb/s, 350 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s za 49,90 zł, 59,90 zł, 69,90 zł i 89,90 zł miesięcznie.



Najwięksi operatorzy lokalni w województwie zachodniopomorskim

Pozostało już tylko województwo zachodniopomorskie, i trzech lokalnych operatorów. Asta-net jak widać było widać wcześniej, dosięgnęła już zasięgiem do sąsiedniego województwa wielkopolskiego. Co ciekawe, operator ten wyraził wstępną ochotę na naszą ofertę z wpisu o Klikom.net, więc z dużym prawdopodobieństwem podłączy Wam światłowody, tam gdzie nikt tego nie chce zrobić - na terenie północnej Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Tymczasem, zobaczmy jeszcze co w ofercie mają TKK i Gawex.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms] T-Mobile Stacjonarny 217,4 79 23 UPC 202,9 36,6 26 Vectra 192,1 43,2 23 Asta-net 178,2 72,8 15 Orange 162,6 60,2 21 Telewizja Kablowa Koszalin 104,1 25,3 28 Gawex Media 87,2 30,2 28 Netia 67,2 37,3 27 Play Mobile 38,6 16,9 40 T-Mobile 28,8 13,5 43 Plus 27,4 10,3 50 Orange Mobile 20,9 10,4 39 Dostawcy razem 111,8 38,3 29

Telewizja Kablowa Koszalin

Telewizja Kablowa Koszalin to cztery pakiety internetu z limitem od 50 Mb/s do 800 Mb/s w cenie od 47 zł do 99 zł miesięcznie.



Gawex

Gawex natomiast, w ofercie ma trzy pakiety - do 150 Mb/s, 300 Mb/s i 1 Gb/s w cenie od 59 zł miesięcznie. Szczegółową ofertę udostępniają po uprzednim skontaktowaniu się i określeniu swojej lokalizacji.

