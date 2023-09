Najtańszy iPhone dostępny jeszcze w naszych sklepach i u operatorów

Będą to więc zupełnie nowe iPhone i z gwarancją, pominiemy tu outlety, odnowione czy powystawowe urządzenia, jakich pełno jest jeszcze na Allegro. Sprawdzamy ceny w dwóch najpopularniejszych elektromarketach - EURO RTV AGD i Media Expert oraz u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile, ale bez abonamentu, tylko te, które są dostępne w ich sklepach bez umowy i w ratach 0%.

Na wstępie jeszcze zaznaczę, iż dyskutowaliśmy w redakcji nad tym, jaki najstarszy iPhone warto jeszcze polecać. Osobiście optowałem za iPhone 12, z którego sam korzystam od 2,5 roku i nawet nie myślę aby go zmieniać - wszystko działa bez zarzutu i zacinek jakichkolwiek. Niemniej Bartek Luzak, postawiłby jeszcze na iPhone 11:

iPhone 11 towarzyszy mi już przeszło 3 lata i naprawdę nie mam na co narzekać. System nadal działa płynnie. Żadnych awarii i przymusowych wizyt w serwisie. Od czasu jego premiery odbyły się już 4 konferencje Apple, na których prezentowano jego kolejnych następców i ani razu nie poczułem, że omija mnie jakaś nowa rewolucyjna funkcja, bez której nie mogę się obejść.

Jasne, że mamy coraz lepsze aparaty, zmyślne Dynamic Island, a w tym roku port USB-C, ale mój smartfon wciąż świetnie się sprawuje. A ponieważ otrzymał aktualizację do iOS 17, myślę, że spędzimy razem jeszcze przynajmniej rok. Jedyne, do czego mogę się przyczepić to kondycja baterii. Jej pojemność spadła już niestety do 80%, więc wychodząc z domu na dłużej, muszę pamiętać o power banku. Jednak nie ma cudów — pamiętajmy, że to intensywnie używany 3-letni smartfon.

Tak więc, wybierzemy po jednej najtańszej dostępnej sztuce z każdego z wymienionych sklepów, nie starszej jednak niż iPhone 11.

Najtańszy iPhone dostępny w EURO RTV AGD

W EURO RTV AGD najstarszy, no i najtańszy dostępny smartfon od Apple, to iPhone 11 64 GB, którego kupicie za gotówkę w kwocie 2 549,00 zł lub w 20 ratach 0% po 127,45 zł.



Najtańszy iPhone dostępny w Media Expert

U konkurencji ten sam smartfon jest sporo tańszy - sporo przy tym poziomie cen, bo w tym sklepie iPhone 11 64 GB kosztuje obecnie 2 279,00 zł lub w 20 ratach 0% po 113,95 zł.



Najtańszy iPhone dostępny w Orange

W sklepie Orange najtańszy jest iPhone SE 3 gen 128 GB - to już wersja z 5G i procesorem A15 Bionic z iPhone 13. Dostępny on jest za gotówkę w cenie 3 266,00 zł lub w 36 ratach 0% po 90,72 zł.



Najtańszy iPhone dostępny w Play

Play niestety nie sprzedaje smartfonów na raty bez umowy, ale jako ciekawostkę zostawię Wam ceny najtańszych i najstarszych modeli iPhone dostępnych w ich sklepie za gotówkę, bo na przykład iPhone SE 3 jest dużo tańszy niż w Orange, a iPhone 11 to średnia z cen z elektromarketów.



Najtańszy iPhone dostępny w Plus

W Plusie podobnie jak w Play, iPhone bez umowy dostępne są za gotówkę, ale w cenie zbliżonej bardziej do Orange, a więc za 3 150,00 zł.



Najtańszy iPhone dostępny w T-Mobile

W T-Mobile również najtańszym modelem w sklepie jest iPhone SE 3, można go kupić za gotówkę za 2 749,00 zł lub w 24 ratach 0% po 100 zł, na start 349 zł.



Tak więc jak widać, u operatorów ciężko o dobrą ofertę na smartfony, nawet kilkuletnie, lepiej zaopatrzyć się w nie w którymś z elektromarketów. Jeśli chodzi o iPhone 11, najkorzystniej będzie go kupić w Media Expert.



Z ciekawości sprawdziłem jeszcze aktualną cenę w tym sklepie za iPhone 12, którego ja osobiście polecam i iPhone 12 64 GB kupicie za 2 899,00 zł lub w 20 ratach 0% po 174,95 zł, czyli niewiele drożej niż za jedenastkę, a będziecie mieli dłuższe wsparcie i aktualizację iOS-a.