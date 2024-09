Taki gadżet dla graczy może być na wagę złota

Tegoroczna edycja RazerCon obfitowała w niespodziewane premiery i produkty, które mogą przypaść do gustu graczom. Co zaprezentowano na konferencji i jak zostały wycenione nowości?

Razer Freyja - mata sensoryczna dla graczy i nie tylko

Jednym z najbardziej oczekiwanych i chyba najciekawszych produktów była mata haptyczna Razer Freyja. Wyposażona w technologię Razer Sensa HD Haptics, Freyja zaoferuje graczom coś, czego do tej pory nie mieli raczej szansy doświadczyć w takiej formie. Dzięki sześciu zaawansowanym siłownikom haptycznym, użytkownicy mogą poczuć kierunek, odległość i intensywność akcji w grze. Mata ta nie tylko wzbogaca doświadczenia w grach, ale również poprawia wrażenia podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki, co wydaje się być dość osobliwym, ale intrygującym konceptem - chciałbym to sprawdzić osobiście. Cena Razer Freyja wynosi 299,99 euro, co może być barierą dla niektórych graczy, ale z pewnością znajdzie chętnych wypróbować taką technologię. Freyja ma sześć silników haptycznych rozmieszczonych tak, aby zapewnić precyzyjne, wielokierunkowe doznania, co zwiększa świadomość przestrzenną i pozwala odczuwać kierunek, odległość i intensywność wydarzeń w grze.

Słuchawki Razer Kraken V4 Pro

Razer Kraken V4 Pro to zestaw słuchawkowy, którego centralnym elementem jest OLED Control Hub, inspirowany wzmacniaczami audio i posiada wyświetlacz OLED ustawiony pod ergonomicznym kątem 20 stopni. Control Hub działa jako centrum dowodzenia, oferując ponad 20 opcji dostosowywania, w tym zarządzanie ustawieniami audio i haptycznymi oraz możliwość przesyłania niestandardowych obrazów i animacji. Dzięki technologii Sensa HD Haptics, Kraken V4 Pro oferuje zsynchronizowane efekty haptyczne na różnych urządzeniach, zamieniając każdą wskazówkę dźwiękową i akcję rozgrywki w - jak to określa producent - namacalne doznania. Funkcja jest już w pełni obsługiwana przez gry takie jak Hogwarts Legacy i Silent Hill 2.

Kraken V4 Pro wyposażony jest w opatentowane 40-milimetrowe przetworniki Razer TriForce Bio-Cellulose, które poprawiają czystość brzmienia przy jednoczesnym zmniejszeniu zniekształceń. Dzięki technologii THX Spatial Audio, zestaw oferuje zaawansowany dźwięk przestrzenny 7.1, a dzięki niestandardowym profilom gier THX, gracze mogą zanurzyć się w akcji dzięki profilowanym ustawieniom, które mają zwiększyć realność. Kraken V4 Pro oferuje wiele opcji łączności, w tym Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth, USB Wired i 3,5 mm jack. OLED Control Hub umożliwia podłączenie do trzech źródeł dźwięku jednocześnie, co pozwala na płynne przełączanie się między urządzeniami.

Podkładka chłodząca Razer Laptop Cooling Pad

Razer zaprezentował również nową podkładkę chłodzącą do laptopów: Razer Laptop Cooling Pad. Jest ona przeznaczona dla laptopów o przekątnej od 14 do 18 cali i podkładka została wyposażona jest w inteligentne sterowanie wentylatorem i hermetyczną komorę ciśnieniową. Dzięki temu, jej posiadacze będą mogli cieszyć się optymalnym chłodzeniem swoich urządzeń, co - zdaniem producenta podkładki - może nawet przedłużyć żywotność laptopów i nie tylko. W tym przypadku nie znamy jednak szczegółów odnośnie ceny i dostępności tej podkładki - zostaną one ogłoszone w czwartym kwartale 2024 roku.

Podczas RazerCon 2024 zaprezentowano również ulepszoną wersję aplikacji Razer Synapse 4, która oferuje zmodernizowany interfejs i usprawnioną personalizację. Nowa wersja jest kompatybilna z urządzeniami podłączonymi do Synapse 3, co zapewnia płynne przejście dla użytkowników starszych wersji. Razer nie zamierza spoczywać na laurach i już teraz spekuluje się, jakie produkty mogą pojawić się w przyszłości. Możliwe, że niebawem firma zaprezentuje nowe wersje swoich popularnych laptopów Razer Blade, wyposażone w jeszcze bardziej zaawansowane technologie chłodzenia i odświeżone wyświetlacze.