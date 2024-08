Pad do konsoli i PC za 1000 zł? Producent twierdzi, że to najlepszy sprzęt e-sportowy

Razer prezentuje swój najnowszy kontroler do konsol Xbox oraz komputerów PC. Producent przedstawia go, jako najlepszy sprzęt e-sportowy. Co oferuje Wolverine V3 Pro oraz tańszy wariant Wolverine V3 Tournament Edition?

Stworzony we współpracy z Ericiem "Snip3down" Wroną, dwukrotnym medalistą X Games i 24-krotnym mistrzem Halo, Razer Wolverine V3 Pro to kontroler, który może zrewolucjonizować rynek gier e-sportowych. Kontroler został zaprojektowany z myślą o graczach, którzy chcą zyskać przewagę nad rywalami. Producent podkreśla jego zaawansowaną personalizację, wyjątkowo responsywne przyciski i doskonałą ergonomię. Z czterema tylnymi przyciskami, dwoma bumperami, spustami Razer Pro HyperTriggers oraz przyciskami kciukowymi z efektem Halla, ten kontroler zapewnia wszystko, co potrzebne do zwycięstwa.

Intuicyjna konstrukcja i konfigurowalne funkcje Wolverine V3 Pro zapewniają znaczną przewagę nad konkurencją. To bezsprzeczny najlepszy wybór dla każdego, kto poważnie myśli o wygrywaniu.

– mówi Eric "Snip3down" Wrona.

To ma być najlepszy kontroler dla e-sportowców. Trzeba sporo w niego zainwestować

Cztery strategicznie umiejscowione tylne przyciski myszy, połączone z ergonomicznymi, gumowanymi uchwytami, dają błyskawiczne działanie, jak w najlepszych myszach do gier Razer. Ergonomiczne uchwyty wzbogacone są o dwa taktycznie rozmieszczone bumpery, które zwiększają kontrolę, zwłaszcza dla graczy korzystających z chwytu claw grip. Spusty Razer Pro HyperTriggers oferują dwa różne tryby – szybkie kliknięcie bez opóźnienia lub ultra-precyzyjne sterowanie analogowe. Razer Wolverine V3 Pro posiada drążkki z efektem Halla, które oferują najwyższą dokładność i płynność. Dzięki pierścieniom zapobiegającym tarciu oraz wysokiej jakości materiałom, te drążki są niezwykle trwałe.

Wolverine V3 Pro zapewnia szybkie i niezawodne połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz z niskim opóźnieniem, co jest kluczowe w rywalizacji na konsolach Xbox i komputerach PC. Przyciski Razer Mecha-Tactile Action łączą szybkość mechanicznych przełączników z miękkim działaniem klawiatury membranowej, oferując satysfakcjonujące wrażenia. 8-kierunkowy D-Pad pozwala na doskonałą kontrolę nad precyzyjnymi ruchami, co ułatwia skomplikowane manewry. Dzięki dedykowanej aplikacji Razer Controller dostępnej na Xbox i Windows, gracze mogą dostosować czułość, przemapować przyciski i tworzyć spersonalizowane profile dla różnych gier.

Razer Wolverine V3 Pro jest dostarczany z niestandardowym futerałem, który pomieści kontroler, wymienne nakładki na kciuki, bezprzewodowy klucz sprzętowy i 10-metrowy kabel, co zapewnia wygodę dla graczy w podróży. Grając przewodowo na PC, aktywuj specjalny tryb turniejowy, aby włączyć częstotliwość odpytywania 1000 Hz, zaprojektowaną do rozgrywek rywalizacyjnych.

Razer Wolverine V3 Tournament Edition. Przewodowy kontroler dla wymagających

Razer zapowiada również przewodową wersję Razer Wolverine V3 Tournament Edition, która oferuje wysoki poziom personalizacji, precyzji i kontroli, idealną do rywalizacji na konsolach Xbox i komputerach PC. Zawiera 4 tylne łopatki, 2 bumpery, Razer Pro HyperTriggers oraz tryb turniejowy PC 1000 Hz, co pozwala graczom osiągać najlepsze wyniki dzięki niezawodnemu połączeniu.