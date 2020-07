Nieoczywista historia największego oszusty w Milionerach. Quiz – recenzja

Quiz to trzyodcinkowy miniserial od HBO, który przedstawia historię wielkiego skandalu związanego z brytyjską (oryginalną) wersją programu Milionerzy. Wszystko wskazuje na to, że w nieuczciwy sposób dotarł do ostatniego pytania za milion, ostatecznie wygrywając tytułową sumę. Całość skupia się przede wszystkim na małżeństwie Charlesa i Diane Ingram, których zagrali Matthew Macfadyen (Duma i uprzedzenie, Sukcesja) oraz Sian Clifford (Fleabag, Targowisko próżności).

Seriale oparte na faktach zawsze są bardzo ciekawe. Nie bierze się przecież pod lupę jakichś nudnych wydarzeń, które nikogo by nie obeszły. Scenarzystę czy reżysera coś musi zachwycić, aby popchnąć go to tworzenia. A wiemy nie od dziś, że to samo życie pisze najlepsze historie. Afera Ingrama była wyjątkowo głośną sprawą kilkanaście lat temu. W trakcie jednego z odcinków Milionerów, w którym wystąpił, zachowywał się dość specyficznie i podejrzanie, się bardzo podejrzanie, zmieniając zdanie w najmniej spodziewanych momentach po usłyszeniu kaszlu z publiczności. Produkcja programu była pewna, że oszukiwał i postawiła go, jego żonę oraz potencjalnego wspólnika przed sądem. Rodzina otrzymywała groźby, wyśmiewano się z nich i kpiono. W serialu widzimy również moment powstania pomysłu na Milionerów oraz rozpoczęcie produkcji tego kultowego programu, w który z początku nie dowierzano.

Quiz jest serialem nieoczywistym i nieoczywiste są odpowiedzi, które nam daje. Sprawa nie jest postawiona jasno. Twórcy pozwolili nam zapoznać się z oskarżeniem, ale i linią obrony. To my sami musimy ocenić, komu tak naprawdę wierzymy i kto prawdopodobnie ma rację. Kolejne aspekty zagadki są odkrywane przed nami w spokojnym tempie, pozwalając nam się wkręcić w temat tak samo mocno, jak wkręcili się bohaterowie. Oszustwa związane z teleturniejem, które oglądamy po drodze, wydają się wręcz absurdalne, ale takie też ówcześnie były dla produkcji. Myślę, że dla brytyjskiej społeczności obejrzenie serialu może być też przyjemną podróżą sentymentalną wstecz.

Na wielką pochwałę zasługuje obsada, z głównym bohaterem na czele. Aktorsko nie odstaje nikt, wszyscy doskonale wykonali swoje zadania. Żadnego z bohaterów nie poznajemy w jakiś szczególny sposób, nie mamy na to czasu. Nie wgłębiamy się w ich historię, nie drążymy odczuć. Otrzymujemy kilka podstawowych cech i motywacji, ale to wystarcza, aby w pełni ich zrozumieć – co również jest wielką zasługą aktorów. To prawdziwie angielska sprawa, prawdziwie angielski skandal i prawdziwie angielskie podejście.

Diabeł tkwi bowiem w szczegółach. To nie jeden z seriali pełnych nagłych zwrotów akcji, wielkich niewiadomych, niesamowitych monologów, pościgów, wybuchów i nie wiadomo czego jeszcze. Oglądając całość nieuważnie można nawet nie poczuć, że coś się widziało. Łatwo jest podejść do Quizu pobieżnie, nie dając mu szansy na prawdziwe wciągniecie nas w tę historię i próbę odpowiedzenia sobie na pytanie – jak to tak naprawdę było z tym oszukiwaniem?

Jeżeli lubicie seriale oparte na faktach, dajcie szansę Quizowi. Spodoba wam się, jeśli ciekawi was rozwój telewizji, popkultura i wydarzenia, o których po prostu trzeba pamiętać, jeśli dynamizacja mediów leży w kręgu naszych zainteresowań. Nie martwcie się jednak, cała reszta również będzie zadowolona – po prostu nie wciągnięcie miniserialu naraz z szerokim uśmiechem. Stephen Frears całość wyreżyserował bardzo zręcznie, obsada po prostu się udała, historia pozostawia w nas ziarno niepewności, a najzwyklejsza sytuacja i para stają się nagle wyjątkowo wszechstronni, interesujący i nie do zapomnienia. Pytanie wydaje się proste. Czy warto obejrzeć Quiz? Bez kół ratunkowych wybieram odpowiedź A – warto. Ostatecznie.