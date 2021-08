Odświeżony Quake już zawitał na wszystkie platformy

Quake to gra, która budzi masę wspomnień. Dla znacznej części graczy, w Polsce i na świecie, była to pierwsza, albo jedna z pierwszych pierwszoosobowych strzelanek multiplayerowych (obok Unreal Tournament) w jakie grali. Seria Quake zebrała tak duże grono zwolenników, że od 25 lat co roku organizowane są specjalne konferencje dla fanów, zwane Quakeconami. Obecnie jesteśmy w trakcie 25 edycji, co oznacza także ćwierćwiecze pierwszego Quake'a.

Z tej okazji wypuszczony został remaster Quake na wszystkie możliwe platformy

Jeżeli poszukacie w sklepie PlayStation, Nintendo czy Microsoft Store, zobaczycie, że za kilkadziesiąt złotych możecie nabyć remaster pierwszego Quake'a z 1996. Oczywiście, podejście do remasterów może być różne, co udowodnił Grzesiek, to fani zdają się być raczej zadowoleni z tego, co dostali.

Stary/nowy Quake ma oferować lepszą grafikę, wyższą rozdzielczość i więcej FPS'ów, a do tego dodatkowe funkcje jak cross-play. Nie wolno też zapominać, że obecnie prawa do marki ma Bethesda i to ona odpowiada za wspomniany remaster. Jako, że studio należy do Microsoftu, to nowy Quake od razu pojawił się także w Xbox Game Pass dla wszystkich subskrybentów.

Graliście w Quake'a za dzieciaka?