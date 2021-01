5 rzeczy które jeszcze możemy usunąć z pudełka ze smartfonem

Jeżeli rok 2016 w rozwoju smartfonów zostanie dzięki iPhone 7 zapamiętany ze względu na masowe usuwanie z telefonów gniazd minijack, to 2020 pewnie za parę lat będziemy wspominać głównie jako moment, w którym producenci zorientowali się, że w pudełku ze smartfonem nie musi być wszystkich akcesoriów niezbędnych do jego użytkowania, a ludzie i tak kupią nowy model w pełnej cenie. Trend zapoczątkowało Apple, zaraz za nim podążył Samsung i Xiaomi (chociaż ono dorzuca póki co ładowarkę każdemu, kto zgłosi potrzebę jej posiadania). Nie zdziwię się, jak za chwilę nikt już nie będzie dodawał ładowarek do zestawu i my, jako konsumenci, nie będziemy mieli nic do powiedzenia w tej sprawia, jak słusznie zauważył Paweł w swoim wpisie. Jeżeli tak będzie, to wątpię, by producenci poprzestali na samych ładowarkach – przecież jest tyle rzeczy, na których jeszcze można oszczędzić, że nie skorzystanie z okazji to jakby nie podnieść pieniędzy leżących na ulicy. Warto więc zastanowić więc, co jeszcze możne zostać usunięte z zestawu. Ja mam pięć swoich propozycji, które moim zdaniem mają znacznie więcej sensu niż usuwanie samej ładowarki.

Co jeszcze producenci mogą usunąć z pudełka?

Instrukcja obsługi

Jeżeli kiedykolwiek otwieraliście pudełko z nowym telefonem, zapewne pierwszą rzeczą, która poleciała do śmieci była instrukcja obsługi, dołączana najczęściej w formie podłużnej książeczki. Co tam jest? Podstawowe instrukcje, jak włączyć i używać telefonu w 15 językach i naprawdę niewiele więcej. Innymi słowy – nic czego nie dałoby się zamieścić w formie kodu QR na odwrocie karty gwarancyjnej. Skoro już zakładamy, że każdy ma ładowarkę w domu, to załóżmy też, że ma smartfona i albo potrafi z niego korzystać, albo tez – że ma narzędzie by sobie taki kod QR odczytać.