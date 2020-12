„Innowacyjności” ciąg dalszy. Teraz ładowarkę z pudełka usuwa Xiaomi

Jeżeli mówimy o elektronice konsumenckiej, to najczęściej w kontekście jej rozwoju – nowych funkcji, rozbudowanych możliwości czy zmian, które faktycznie polepszają korzystanie z urządzenia. Co jakiś czas jednak spotykamy się z czymś, co pod płaszczykiem dobrych intencji utrudnia konsumentom życie, bądź też jest bardzo oczywistą próbą wyciągnięcia od klientów jeszcze większej ilości pieniędzy. Tak było lata temu z usunięciem gniazda słuchawkowego i niestety, ale tak jest też teraz z smartfonowymi ładowarkami. W połowie roku zaczęły się bowiem pojawiać przecieki, które finalnie okazały się prawdą – iPhony 12 nie mają bowiem w zestawie ładowarki. Niestety, „trend” ten szybko podchwyciły inne firmy. Pierwszą z nich jest Samsung i tutaj nie wiązało się to z dużym zaskoczeniem. Powiedzmy, że po prostu firma ta nie cieszy się dobrym PR’em u dużej części użytkowników. Co innego jednak Xiaomi, które przyzwyczaiło nas do tego, że „daje więcej za mniej”. Cóż, chyba przyszedł czas zweryfikować ten pogląd, ponieważ

Xiaomi też usuwa ładowarkę z zestawów

Dosłownie godziny dzielą nas od premiery kolejnego flagowego urządzenia Xiaomi. Mi 11 zadebiutuje 28 grudnia i będzie pierwszym telefonem wyposażonym w Snapdragona 888. Jednak wychodzi na to, że tutaj zadziała zasada „coś za coś”, ponieważ wraz z dużo większą mocą Xiaomi zabierze z zestawu ładowarkę. Dlaczego? Oficjalnie – z takich samych powodów jak Apple, czyli ekologia. Tu co prawda ma to nieco więcej sensu, ponieważ dzięki korzystaniu ze standardu QuickCharge do Mi 11 podepniemy wiele istniejących już na rynku ładowarek, jednak wciąż jest to dla mnie dosyć oczywista próba zwiększenia przychodów na sprzedaży niezbędnego do działania urządzenia kompontentu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów logistycznych – magazynowania i transportu.