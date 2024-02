PlayStation VR 2 bez PS5? Wkrótce będzie to możliwe

Gogle PlayStation VR 2 wkrótce trafią na nową platformę. Sony informuje, że testuje urządzenie na komputerach PC, by więcej graczy mogło doświadczyć lepszej jakości rozrywki.

PlayStation VR 2 – czyli 2. generacja gogli wirtualnej rzeczywistości – na rynku zadebiutowały równy rok temu, jednak mam wrażenie, że słuch o nich szybko zaginął. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy nie mieliśmy chyba żadnej dużej premiery, która przyciągnęłaby nowych graczy. Choć biblioteka gier na to urządzenie zawiera kilka fajnych tytułów, tak brakuje tzw. system sellerów, które zwróciłyby uwagę niezdecydowanych.

Sony ma jednak nadzieję, że urządzenie jeszcze zainteresuje graczy – i to nie tylko tych, którzy mają w domu konsolę PlayStation 5. Jak informuje firma, PS VR 2 jest obecnie testowane pod względem kompatybilności z komputerami PC. To coś, o czym dyskutowano od dawna, jednak w żaden sposób nie było komentowane przez japońskiego producenta. Pierwsza generacja gogli nie miała oficjalnego wsparcia dla PC, ale dzięki społeczności, można spróbować w nich grać w tytuły z biblioteki SteamVR, dzięki aplikacjom Trinus PSVR, czy iVRy. Jednak to wciąż rozwiązanie nieoficjalne, które w żaden sposób nie jest wspierane przez Sony.

PS VR 2 na PC jeszcze w tym roku. PlayStation testuje gogle z różnymi grami

Z przyjemnością informujemy, że obecnie testujemy możliwość korzystania z PS VR2 na komputerach PC, aby zaoferować jeszcze większą różnorodność gier oprócz tytułów PS VR2 dostępnych na PS5. Mamy nadzieję, że wsparcie to będzie dostępne w 2024 roku, więc bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami.

– czytamy w oficjalnym komunikacie, które towarzyszy zapowiedzi nowych gier, które wkrótce pojawią się na PS VR 2 w wersji na PS5. Na co warto czekać? Oto lista zapowiedzianych produkcji: