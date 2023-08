Tak będzie wyglądać PS5 Slim? Pojawiło się pierwsze zdjęcie konsoli!

PS5 Slim nadchodzi — to jest już pewne

Jak pisałem niedawno, PlayStation 5 można zarówno chwalić, jak i krytykować za mnóstwo rzeczy — wszyscy jednak jesteśmy zgodni w jednej kwestii: ta konsola jest gigantyczna. Czy design jest ładny to już sprawa indywidualna, jednak rozmiar tej konsoli zwyczajnie przytłacza. Sony już definitywnie pracuje nad odchudzoną wersja swojej najnowszej konsoli, co niedawno zostało niejako potwierdzone podczas procesu związanego z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft.

Źródło: Depositphotos

Zgodnie z dokumentem, który trafił do sądu w sprawie Microsoftu i FTC, Sony ma wydać PlayStation 5 Slim jeszcze w tym roku. Cena tej konsoli ma być taka sama, jak wersji Digital, bez napędu optycznego — czyli 399,99 USD, a co za tym idzie, 1849 zł. Informacje te pokrywają się również z niedawnymi doniesieniami z The Leak. W następnym akapicie dokumentu zaznaczono również, że w przyszłości możemy spodziewać się PS5 Pro.

Jak będzie wyglądać PS5 Slim?

Można było sporo spekulować w sprawie wyglądu PS5 Slim. Wtedy doniesienia (całkiem słusznie) sugerowały, że patrząc na budowę PlayStation 5, ciężko zmniejszyć rozmiar i wagę tej konsoli, nie rezygnując z jej kształtu. Sony miało doskonale zdawać sobie z tego sprawę — i jedną z największych zmian wizualnych miał być fakt, że japoński gigant chce zrezygnować z podstawki, co przekłada się na to, że konsola będzie leżeć. To zaś oznacza, że znikną boczne panele — a co za tym idzie, wygląd sprzętu diametralnie się zmieni. Najprawdopodobniej design będzie dużo mniej ekstrawagancki, przypominając na przykład Xboksa Series S.

Źródło: A9VG

Teraz okazuje się, że tokijski gigant poszedł w innym kierunku. Nowe zdjęcie PlayStation 5 Slim sugeruje, że konsola będzie wyglądać niemal identycznie, jak normalna wersja, z tym, że po prostu delikatnie schudnie. Jedno konto opisuje wygląd „Slimki” w następujący sposób:

Powiedziałbym, że [konsola] jest około 5 cm krótsza, niewiele cieńsza. Dziwna krzywizna na środku z mniejszymi otworami wentylacyjnymi. Napęd BD jest mniej zakrzywiony, więc wygląda dziwnie. Posiada po dwa brzydkie czarne wycięcia po obu stronach. Podwójne USB-C z przodu. Głupie wytłoczone znaki PlayStation z tyłu.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, to faktycznie dział odpowiedzialny za design tej konsoli niespecjalnie się postarał — a osoby czekające specjalnie na wersję Slim raczej nie będą tym faktem zachwycone. Co o tym myślicie?

Źródła: A9VG, Twitter/X (@BwE_Dev)