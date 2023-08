Quake II powrócił! Reedycja już dostępna w Xbox Game Pass

Halo halo! Czy mamy na sali fanów Quake’a? Jeśli tak, to lepiej mocno się czegoś chwycie, bo ten legendarny shooter z 1997 roku właśnie otrzymał reedycję, a to oznacza odświeżoną szatę graficzną, obsługę szerokich ekranów i masę dodatków.

Nostalgia nigdy nie wyglądała tak dobrze

O reedycji Quake’a II, dostosowanej do sprzętów nowej generacji, mówiło się w sieci od jakiegoś czasu, ale dopiero dziś plotki oficjalnie się potwierdziły. Legendarna pierwszoosobowa strzelanka od id Software powraca w odświeżonej formie. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim obsługi rozdzielczości do 4K, ulepszonych modeli postaci i poprawionych animacji, z naciskiem na efekty brutalności. Gra nie utraciła swojego retro klimatu, ale może pochwalić się dynamicznym oświetleniem, antyaliasingiem i głębią ostrości, przez co będzie mniej odstraszać grafiką nadgryzioną zębem czasu. Udoskonaleniu uległo także zachowanie przeciwników sterowanych przez SI.

Gra oprócz zmian czysto technicznych zaoferuje także szeroki pakiet dodatków i misji. Reedycja Quake II zawiera oba oficjalne pakiety misji: „The Reckoning” (18 poziomów kampanii i 7 map do deathmatchu) oraz „Ground Zero” (15 poziomów kampanii i 14 map do deathmatchu), a także nowe rozszerzenie „Call of the Machine”, czyli 28 poziomów kampanii i 1 mapę do deathmatchu dla wielu graczy.

Stroggów zwalczać będziemy mogli także w trybie kooperacji dla 4 graczy online lub lokalnie na podzielonym ekranie (w przypadku Xbox One, Nintendo Switch, PS4 i PS5), lub 8 graczy dla wersji na PC i Xbox Series S/X. Tryb sieciowy pomieści do 16 graczy. Kooperacja będzie możliwa także w trybie międzyplatformowym na PC (z obsługą kontrolera), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 oraz Nintendo Switch.

Dla hardcorowych fanów gry przygotowano też specjalne wydanie ścieżki dźwiękowej na winylu, przygotowaną we współpracy z Laced Records. Jeśli macie na zbyciu 35 funtów (~185 zł), to możecie zamówić ją przedpremierowo pod tym adresem. Reedycja Quake’a II jest kompatybilna z Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 i PlayStation 4, a już teraz możecie pobrać ją w ramach abonamentu Xbox Game Pass.