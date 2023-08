W co zagracie w ramach droższych abonamentów PlayStation Plus Extra i Premium? Sony prezentuje gry, które do katalogu dołączą jeszcze w tym miesiącu.

W lipcu posiadacze droższych abonamentów PlayStation Plus - Extra i Premium dostali potężną dawkę nowych gier do ogrania - od kooperacyjnego It Takes Two, przez Sniper Elite 5, Undertale, po Dynasty Warriors 9, czy Samurai Warriors 5. PlayStation mocno stara się zachęcić graczy do przejścia na wyższe plany i widać, że ma pomysł jak to zrobić. Powoli rośnie katalog gier zawierający naprawdę mocne i angażujące na długie godziny tytuły. A co ciekawego pojawi się w tym miesiącu? Rozpiska również wygląda interesująco. W sierpniu gracze mogą liczyć na dwie premiery i zestaw produkcji, w które warto zagrać.

Gry na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 w ramach PlayStation Extra i Premium

15.08

Moving Out 2 - wersje PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen - wersje PS4, PS5

Lost Judgment - wersje PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed - wersje PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition - wersja PS4

Source of Madness - wersje PS4, PS5

Cursed to Golf - wersje PS4, PS5

PJ Masks: Heroes of the Night - wersje PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures - wersje PS4, PS5

Spellforce III Reforced - wersja PS4

Dreams - wersja PS4 (choć gra ta jest już dostępna w tym miesiącu w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential)

Midnight Fight Express - wersja PS4

28.08

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition - wersja PS4, PS5

29.08

Sea of Stars - wersje PS4, PS5

Ci, którzy zdecydowali się na plan Playstation Plus Premium otrzymają jeszcze w tym miesiącu gry z katalogu klasyków z poprzednich generacji konsol - także tych przenośnych:

MediEvil: Resurrection - z konsoli PlayStation Portable (PSP)

Ape Escape: On the Loose - z konsoli PlayStation Portable (PSP)

Pursuit Force: Extreme Justice - z konsoli PlayStation Portable (PSP)

PlayStation Plus Extra i Premium w sierpniu. Czas pożegnać kilka gier

Niestety, podobnie jak w przypadku Xbox Game Pass, gry w ramach Katalogu Gier PlayStation Plus nie są do niego dodawane na stałe i regularnie niektóre produkcje z niego znikają. Co zostanie usunięte w tym miesiącu?

15.08

8-Bit Armies

Borderlands 3

Carmageddon: Max Damage

DCL - The Game

GRIP

Nidhogg

The Crew 2

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.