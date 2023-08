Zobacz PlayStation 5 Slim na wideo. Jeżeli planowałeś zakup konsoli, warto zaczekać na nowszy model

Mimo że PlayStation 5 pojawiło się na rynku blisko trzy lata temu, problemy z dostępnością do sprzętu skończyły się raptem kilka tygodni temu. Nareszcie bez większych wygibasów, zestawów i polowania można kupić najnowszą konsolę Sony, która okazała się ogromnym sukcesem. I ponownie zostawiła Xboksa daleko w tyle. Ale kiedy PlayStation 5 jest już szeroko dostępna w sklepach, nadchodzi czas na jej następcę. Mniejszą, smuklejszą, lepiej prezentującą się wersję PlayStation 5 Slim.

PlayStation 5 Slim: tak będzie wyglądać odświeżona wersja konsolki Sony

Kilka dni temu Kacper pokazywał jak będzie wyglądać PlayStation 5 Slim. Do sieci bowiem przeciekło zdjęcie urządzenia, które rzekomo ma być nowym wariantem konsoli Sony. Ale im bliżej potencjalnej premiery, tym więcej materiałów trafia do sieci. Teraz mamy szansę zobaczyć PlayStation 5 Slim na krótkim materiale wideo. Ten trwa raptem 9 sekund, ale możemy na nim przyjrzeć się urządzeniu z każdej strony.

Więcej portów USB typu C z przodu i odłączany czytnik płyt

Poza tym że konstrukcja jest wyraźnie mniejsza od obecnego PlayStation 5, są też dwa elementy które będą wyróżniać nowy sprzęt. Pierwszym z nich jest kwestia dodatkowego portu USB typu C z przodu urządzenia — co jest fantastyczną wiadomością. Obecny model ma port USB typu A oraz USB typu C — co dla wielu jest już mało fortunnym rozwiązaniem w 2023 roku. Ponadto model ten nie posiada żadnego czytnika dysków. Jeżeli potwierdzą się dotychczasowe wieści związane z PlayStation 5 Slim, tym razem Sony miałoby wyprodukować jeden wariant konsoli. Z tą jednak różnicą, że wszyscy zainteresowani korzystaniem z gier na płytach będą mogli dokupić odłączany czytnik płyt.

Ile w tym prawdy? Rzekomo mamy przekonać się już niebawem. Z ostatnich przecieków wynika bowiem, jakoby Sony planowało zapowiedzieć nowe PS5 jeszcze w sierpniu. Sprzęt do sprzedaży miałby zaś trafić jeszcze tej jesieni.