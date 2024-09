PS5 Pro już w Polsce! Tu kupisz najmocniejszą konsolę na rynku

PlayStation 5 Pro oficjalnie zaprezentowano kilka tygodni temu. Sony, ustami Marka Cerny'ego w zaledwie kilka minut opowiedziało o mocniejszym wariancie konsoli, która na rynku zadebiutowała pod koniec 2020 r.

Dzięki konsoli PlayStation 5 Pro najwięksi twórcy gier na świecie mogą ulepszać swoje gry, korzystając z tak niesamowitych funkcji, jak zaawansowane śledzenie promieni, niezwykle ostry obraz w telewizorze 4K i wysoka częstotliwość odświeżania podczas rozgrywki.

– brzmi oficjalny opis konsoli, która oficjalnie w sprzedaży pojawi się 7 listopada tego roku. Sprzęt ma oferować mocniejsze podzespoły oraz rozwiązania umożliwiające osiągniecie jeszcze lepszych wyników. Pomóc ma w tym m.in. technologia PlayStation Spectral Super Resolution oferująca rozszerzoną rozdzielczość powstałą przy pomocą sztucznej inteligencji, co pozwala na uzyskanie niezwykle wysokiej jakości gry z zadziwiającymi szczegółami. Dodatkowo łatwiej będzie osiągnąć stabilne 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K oraz uzyskać lepsze śledzenie promieni (ray-tracing). Twórcy już teraz pracują nad usprawnieniem swoich tytułów, które na PS5 Pro uzyskają dodatkowe oznaczenie PS5 Pro Enhanced, a swoje wsparcie dla nowszych technologii tej konsoli zapowiedziały już największe studia.

Dziś oficjalnie rusza przedsprzedaż tego modelu, a można go kupić w najpopularnieszych sklepach z elektroniką za 3499 zł. Media Markt, RTV EURO AGD, x-kom, Media Expert oraz oficjalny sklep Sony Center to tylko niektóre z miejsc, w których PS5 Pro jest już dostępna. Warto zwrócić uwagę, że konsola sprzedawana jest bez napędu optycznego. By móc zagrać w tytuły z nośników fizycznych, wymagany jest zakup oddzielnego napędu, który wpina się do PS5 Pro. To ta sama procedura, co w przypadku PS5 Slim, które do sprzedaży trafiło w listopadzie ubiegłego roku.

PlayStation 5 Pro już w Polsce. Niektórzy będą zawiedzeni

Przedsprzedaż wystartowała, jednak nie wszyscy będą z tego zadowoleni. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy liczyli na obecność rocznicowego zestawu PlayStation 5 Pro – 30th Anniversary Limited Edition Bundle świętującego 30-lecie PlayStation.

W jego skład wchodzą:

Edycja limitowana konsoli PS5 Pro

Edycja limitowana kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Edycja limitowana kontrolera bezprzewodowego DualSense

Edycja limitowana stacji ładującej

Edycja limitowana osłony konsoli na napęd optyczny

Edycja limitowana podstawki pionowej

Obudowa złącza przewodu w stylu oryginalnego kontrolera PlayStation

4 opaski na kable w kształtach PlayStation

Naklejka PlayStation

Edycja limitowana plakatu PlayStation (jeden z 30 możliwych wzorów)

Spinacz PlayStation

fot. Kamil Świtalski

Tego zestawu w Polsce nie znajdziemy, co miało również potwierdzić PlayStation Polska. Limitowany do zaledwie 12300 egzemplarzy komplet z pewnością cieszyć się będzie olbrzymią popularnością w krajach, w których będzie dostępny. W swoich komunikatach, PlayStation informowało, że będzie można go kupić w oficjalnym sklepie PlayStation Direct. Ten zarezerwowany jest wyłącznie dla klientów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Austrii. Choć w komunikatach prasowych pojawiają się informacje o dostępności konsoli u niektórych partnerów detalicznych, szczegółów ich oferty wciąż nie znamy. Liczycie na zakup PlayStation 5 Pro – 30th Anniversary Limited Edition Bundle? Powodzenia w poszukiwaniach!