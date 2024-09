Mogłoby się wydawać, że Nintendo jest daleko poza głównym nurtem konsolowym, ale liczby temu przeczą. Switch jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii, a jego następca zapowiada się przynajmniej równie dobrze. Co ciekawe był pomysł aby posiadał procesor AMD.

Nintendo Switch 2 z procesorem NVIDIA

Od premiery Nintendo Switch 2 dzielą nas zapewne tylko miesiące. Świadczyć może o tym liczba przecieków na temat konsoli, jakie pojawiają się od kilku tygodni, w tym rendery samej konsoli. Od dłuższego czasu potwierdzona jest już też mniej więcej specyfikacja. Podobnie jak w przypadku pierwszego Switcha, za procesor odpowiada NVIDIA, która przygotowała układ bazujący na architekturze ARM z GPU oferującym nowoczesne technologie przetwarzania obrazu jak chociażby DLSS. Do tego mamy mieć do dyspozycji nawet 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci UFS 3.1 na dane. Co ciekawe nowy Switch ma być nie tylko wydajniejszy ale również bardziej oszczędny.

Nintendo za wszelką cenę chciało aby nowa konsola zużywała nie więcej niż 5W trybie przenośnym. To właśnie z tego powodu odpadła podobno oferta AMD, które chciało przygotować procesor dla nowej konsoli na bazie architektury x86. AMD miało mocno walczyć o trzecią konsolę w swoim portfolio (po Xbox i PlayStation), ale próbowało namówić Japończyków na wprowadzenie wyższych limitów energetycznych. Według plotek chodziło o przynajmniej 8W podczas pracy w trybie przenośnym. Nintendo się jednak nie ugięło i wybrało procesor NVIDIA, nawet pomimo nieco mniejszej wydajności. Dzięki temu Switch 2 ma zużywać mniej energii niż poprzednik, a przy baterii o pojemności około 20 Wh oferować dłuższy czas pracy niż obecna wersja.

Jednocześnie w stacji dokującej Switch 2 nadal powinien być w stanie rozwinąć skrzydła i zaoferować dużą lepszą grafikę niż obecna generacja. Niestety nie ma co liczyć na wydajność chociażby zbliżoną do Xbox Series S, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Nie mam jednak wątpliwości, że technologia taka jak DLSS pozwoli nadrobić nieco braków w tym zakresie. Warto też zauważyć, że Nintendo będzie miało przewagę pod względem kosztów produkcji konsoli. Procesor ma powstawać w sprawdzonej litografii 8 nm w fabrykach Samsunga, będzie więc relatywnie tani w produkcji.

Trzeba powiedzieć, że Nintendo ma jasny plan na swoją konsolę i wykorzystuje sprawdzone metody. Zarabia nie tylko na grach, ale również na samej konsoli, oferując przy tym produkt, który sprawia wrażenie produktu premium. Switch 2 ma pozwolić na osiągnięcie jakości zbliżonej do Steam Decka, jednocześnie będąc mniejszym, lżejszym i działając dłużej na baterii. Odrzucenie oferty AMD sprawi jednak, że portowanie gier na Switcha ponownie będzie problematyczne i zapewne tylko wybrane tytuły trafią na tą konsole, podobnie jak to miało miejsce w obecnej generacji.

źródło grafiki: Depositphotos