Stardew Valley jest jedną z tych gier fenomenów, pierwotnie stworzonej przez jedną osobę. Nazywana na początku klonem Harvest Moona, spokojnie była rozwijana, cementując jej znaczenie w historii gamingu. Mimo tego, że powoli zbliża się do swojej 10. rocznicy od premiery, jej popularność nie słabnie i dziennie jest aktywnych w niej dziesiątki tysięcy graczy. Dodatkowo jest stale aktualizowana przez jej oddanego twórcę.

Wersja 1.6 już niebawem!

Najnowsza wersja Stardew Valley już niebawem trafi do użytkowników konsol oraz mobilnych. "Premiera aktualizacji dla wersji konsolowych oraz mobilnych 1.6, będzie: 4. listopada" napisał na X (dawniej Twitter) twórca gry, Eric "ConcernedApe" Barone.

Co więcej, w odpowiedziach do tweeta, zostało potwierdzone, że nie będzie to po prostu wersja 1.6, która trafiła na PC w marcu tego roku, lecz zostanie wsparta wszystkimi aktualizacjami i pojawi się z numerem 1.6.9. Opóźnienie wynikało z tego, że zespołowi jest łatwiej łatać błędy na wersji PC. Z tego powodu, ta właśnie platforma jest niejako sprzętem "beta testowym".

Początkowo miał to być nieduży projekt, lecz rozrósł się do takich rozmiarów, że ConcernedApe musiał wstrzymać się od pracy nad jego drugą grą Haunted Chocolatier. Pierwszy raz ją zaprezentowano niemalże równo 3 lata temu. Jednak jak zostało powiedziane, na razie w pełni się skupiono na aktualizacji 1.6 symulatora farmy. Twórca nie przewidział, że zajmie to (aktualizacja 1.6) tyle czasu i przeprasza za opóźnianie premiery nowej gry, biorąc winę na siebie. Jednocześnie jest wdzięczny za cierpliwość.

Zielony deszcz i majonez do picia

To tylko dwa z wielu dodatków, które czekają na graczy po aktualizacji. Wydaje się, że dobrym pomysłem będzie rozpoczęcie gry od nowa i wystartowania z najnowszą farmą dostarczoną właśnie z 1.6. Meadowlands Farm przyspieszy zabawę dzięki farmie zaopatrzonej od razu w kurnik. Do tego pojawią się nowe festiwale, odświeżona mapa, nowe stroje dla mieszkańców, linie dialogowe, setki nowych mebli czy tryb do 8 graczy na PC. Będzie co robić

Aktualizacja jest oczywiście darmowa i obejmie Stardew Valley na: