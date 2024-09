Wysyp hitów na Playstation 5! Sony odkrywa karty

Nocna prezentacja State of Play przyniosła wysyp zapowiedzi nowych hitów na PlayStation 5. Na co mogą liczyć gracze w nadchodzących miesiącach?

Niewątpliwie najważniejszą grą najnowszej odsłony State of Play jest Ghost of Yōtei – druga odsłona serii, która na PlayStation 4 pojawiła się w 2020 r. Gracze wcielili się wtedy w Jina Sakaia – samuraja, który przemierza tytułową wyspę Tsushimę i stara się ją odbić z rąk Mongołów. To, że powstaje sequel, nie było żadną tajemnicą, jednak największym zaskoczeniem jest fakt, że w Ghost of Yōtei mamy zupełnie nowy region i zupełnie nowego bohatera – a konkretnie bohaterkę. Tym razem gracze będą śledzić losy Atsu, 300 lat po wydarzeniach z Ghost of Tsushima, gdzie będziemy zwiedzać rozległe regiony krainy Ezo, którą obecnie znamy jako Hokkaido. W 1603 roku obszar ten znajdował się poza panowaniem Japonii i był pełen rozległych łąk, śnieżnych tundr i nieoczekiwanych niebezpieczeństw. Na graczy czeka masa atrakcji i jeszcze więcej przygód, niż w pierwszej części.

Choć o tym ramasterze mówiło się już od dłuższego czasu. Teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie prac nad Horizon Zero Dawn Remastered, które do sprzedaży trafi już 31 października. To odświeżona wersja hitu z 2017 r. Remaster zawiera ponad 10 godzin nagranych nowych dialogów, sesji mocap i niezliczonych ulepszeń graficznych, które sprawiają, że gra ma taką samą jakość jak jej kontynuacja. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że prace nad przeniesieniem Alloy do świata LEGO są już na ostatniej proste, a LEGO Horizon Adventures w sklepach pojawi się 14 listopada.

State of Play. Wysyp gier na PlayStation

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy remasterach, gdyż oficjalnie potwierdzono istnienie odświeżonych klasyków pamiętających czasy pierwszego PlayStation. Na PS5 powraca seria Legacy of Kain: Soul Reaver. Obie części przygód Raziela, który chce zemścić się na swoim Panu (Kainie), w sprzedaży pojawią się w 10 grudnia i będzie można w nie zagrać również na PS4. Swojego odświeżenia doczeka się także seria japońskich gier RPG – Lunar, która w ramach kolekcji Lunar Remastered Collection zadebiutuje wiosną przyszłego roku.

Poznaliśmy też pierwsze szczegóły darmowego DLC to największego hitu PlayStation tego roku. Astro Bot jeszcze tej jesieni otrzyma nowe plansze i wyzwania. Do odszukania będą również nowi bohaterowie – w tym Eve ze Stellar Blade. Hitowej produkcji, którą mogą czekać trudne czasy. Twórcy, jak i wydawca zostali pozwani za naruszenie znaku towarowego. Zaprezentowano również zwiastun do DLC dla Alan Wake 2. The Lake House zabierze graczy do nowej lokacji, nad jezioro Cauldron, gdzie tajemnicze wydarzenia to dopiero początek przygody.

Niespodziewanym gościem na prezentacji State of Play była gra Palworld, która w nocy zadebiutowała na PlayStation 5. Co ciekawe, w tę produkcję, która szturmem zdobyła szczyty list przebojów na Steam, nie zagrają gracze z Japonii. Tam gra nie ma jeszcze daty premiery na PS5, zapewne ze względu na problemy i spór z Nintendo, które złożyła pozew przeciwko jej twórcom.

Nowe kolory PlayStation 5. Szykujcie portfele

To najciekawsze, moim zdaniem, tytuły, na które warto czekać. Pełne podsumowanie State of Play znajdziecie na oficjalnych stronach PlayStation. O większości premier z pewnością napiszemy, podobnie z recenzjami najważniejszych tytułów, które na PS5 zadebiutują w najbliższych tygodniach.

Jednak gry, to nie wszystko, co PlayStation zaprezentowało w ramach State of Play. Już wkrótce do sprzedaży trafią konsole PS5 (Slim) oraz kontrolery DualSense w nowych kolorach. PS5 i kontroler w wersji Chroma Pearl, Chroma Indigo oraz Chroma Teal wchodzą w skład kolekcji Chroma, a ich obudowy pomalowano tak, by mieniły się różnymi odcieniami barw w zależności od kąta, z jakiego na nie patrzymy. Przedsprzedaż kolekcji rusza 3 października. Sprzęty w wersji Chroma Pearl i Chroma Indigo w sklepach pojawią się 7 listopada, natomiast na Chroma Teal trzeba nieco dłużej poczekać – do stycznia 2025 r.