21 powodów, by kupić PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro obiecuje niespotykaną wcześniej na konsolach jakość grafiki. Do premiery nowej wersji sprzętu jeszcze kilka tygodni, ale już teraz znamy listę gier, które otrzymają specjalne oznaczenie "PS5 Pro Enhanced". Co ono oznacza i jakie tytuły go otrzymają?

Przedsprzedaż PlayStation 5 Pro startuje już jutro. Jeden z polskich sklepów zdradził już cenę tego sprzętu. Za mocniejszą wersję konsoli, oferującą lepsze rozwiązania technologiczne, przyjdzie nam zapłacić 3499 zł – pod warunkiem, że oferta oficjalnego sklepu Sony Center się potwierdzi i inne sklepy również oferować będą PS5 Pro w tej cenie.PlayStation 5 Pro oficjalnie zaprezentowano kilka tygodni temu. Sony, ustami Marka Cerny'ego, w zaledwie kilka minut opowiedziało o mocniejszym wariancie konsoli, która na rynku zadebiutowała pod koniec 2020 r.

Dzięki konsoli PlayStation 5 Pro najwięksi twórcy gier na świecie mogą ulepszać swoje gry, korzystając z tak niesamowitych funkcji, jak zaawansowane śledzenie promieni, niezwykle ostry obraz w telewizorze 4K i wysoka częstotliwość odświeżania podczas rozgrywki.

– brzmi oficjalny opis konsoli, która na półkach sklepowych pojawi się 7 listopada tego roku. Sprzęt ma oferować mocniejsze podzespoły oraz rozwiązania umożliwiające osiągniecie jeszcze lepszych wyników. Pomóc ma w tym m.in. technologia PlayStation Spectral Super Resolution oferująca rozszerzoną rozdzielczość powstałą przy pomocą sztucznej inteligencji, co pozwala na uzyskanie niezwykle wysokiej jakości gry z zadziwiającymi szczegółami. Dodatkowo łatwiej będzie osiągnąć stabilne 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K oraz uzyskać lepsze śledzenie promieni (ray-tracing). Warto jednak zauważyć, że konsola PS5 Pro sprzedawana będzie wyłącznie w wersji Digital, a to oznacza, że nie znajdziemy w niej napędu do uruchamiania gier z płyt blu-ray. Sony PlayStation 5 Disc Drive sprzedawane osobno potrafi a naszym kraju kosztować 549 zł – pod warunkiem, że uda się kupić to akcesorium. Napęd jest w Polsce trudno dostępny i trzeba mocno się naszukać, by go kupić. Jeśli więc planujecie zakup PS5 Pro i chcecie nadrobić zaległości, które posiadacie w wersji fizycznej, musicie przygotować jeszcze więcej pieniędzy. Warto odwiedzać polskie sklepy i kupić napęd wcześniej. Być może jego zakup na premierę PS5 Pro będzie trudniejszy.

Nie da się jednak ukryć, że najważniejsze są gry. Twórcy już teraz pracują nad usprawnieniem swoich tytułów, które na PS5 Pro uzyskają dodatkowe oznaczenie PS5 Pro Enhanced. Lepsza jakość grafiki, wyższa rozdzielczość, odświeżanie do 120 klatek na sekundę i lepsze śledzenie promieni. Jakie gry otrzymają to oznaczenie?

PlayStation 5 Pro Enhanced – lista gier, które będą działać lepiej na nowej wersji konsoli

Alan Wake 2 Assassin’s Creed: Shadows Demon’s Souls Dragon Age: The Veilguard Dragon’s Dogma 2 F1 24 Final Fantasy 7 Rebirth Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West Horizon Zero Dawn Remastered Marvel’s Spider-Man 2 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Resident Evil 4 Star Wars Jedi: Survivor Stellar Blade The Crew Motorfest The First Descendant The Last of Us Part II Remastered

To zapewne dopiero początek i z czasem lista ta będzie się powiększała – zarówno o tytuły z wewnętrznych studiów PlayStation, jak i produkcji od najważniejszych partnerów Sony. Swojego wsparcia dla PS5 Pro z pewnością udzielą również mniejsi twórcy, którzy będą mogli wycisnąć ze sprzętu ostatnie soki. Jak będzie wyglądała ostateczna lista gier wykorzystujących dodatkowe możliwości tej konsoli? Przekonamy się niebawem.