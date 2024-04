PlayStation Portal — niespodziewany hit sprzedażowy?

PlayStation Portal wzbudzał ogromne emocje od samego początku, kiedy sprzęt ten został zapowiedziany i Sony powiedziało, czym to w ogóle jest — no bo właśnie, technicznie rzecz biorąc nie jest konsolą. Co to zatem w ogóle jest? Portal to narzędzie wykorzystujące Remote Play, czyli usługę umożliwiającą streamowanie i poprzez tę technologię granie w tytuły z PS5. Do tego umożliwia przełączanie się między grami, przeglądanie ekranu głównego oraz menu konsoli na różnych urządzeniach, takich jak smartfony, tablety czy laptopy — po prostu przenosi ekran konsoli na inne urządzenie. „PSP” oferuje 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD i zapewnia doświadczenia związane z funkcjami DualSense, takie jak haptyczne wibracje i adaptacyjne triggery.

Jest to więc taki Logitech G Cloud, z tym, że ograniczony do samego PlayStation (na razie, chociaż zaskakująco długo nie udaje się złamać Portala). Chociaż mi sprzęt całkiem się spodobał, jak pisałem w swojej recenzji: PlayStation Portal – recenzja. "Nowe PSP" czy zbędny gadżet?, tak rozumiem narzekania i wątpliwości względem tego sprzętu. Niemniej jednak, PS Portal okazał się wielkim hitem — na taką skalę, że zakup tego cacka w wyznaczonej przez japońską firmę kwocie i z oficjalnego sklepu, a nie od scalperów w sieci, graniczyło z cudem; no, a właściwie to po prostu nie było możliwe.

PlayStation Portal wraca do sklepów!

W pewnym momencie Portal był takim skarbem, że ludzie na Reddicie czy X (dawniej Twitter) kupując ten sprzęt zachowywali się, jakby zdobyli platynowe trofeum czy dorwali jakiegoś mistycznego białego kruka. Jeśli więc polowaliście na Portala, ale nie dane było Wam go kupić za te blisko tysiąc złotych, to teraz macie ku temu idealną okazję.

Portal wrócił do polskich sklepów i jest dostępny w cenach 1049 zł lub 1099 zł. Trudno stwierdzić, jak długo „konsolka” będzie w magazynach, także jeśli zbieraliście się do zakupu, to lepiej sięgnąć do skarpety czym prędzej.