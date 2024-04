Gothic Remake – Co już wiemy o odświeżonej wersji kultowej gry?

Gothic: co wiemy o remake'u gry, którą niektórzy kochają, a inni nienawidzą?

Twórcy gier doskonale wiedzą, że gracze to sentymentalne bestie. Szczególnie ci, którzy są już dorośli, zarabiają własne pieniądze i na fali wspomnień mogą pozwolić sobie na powrót do czasów młodości. W ostatnich latach powróciły takie hity Tony Hawk's Pro Skater 2, Mortal Kombat 1, Final Fantasy VII lub Dead Space. Do tego grona dołączy niedługo Gothic 1. Oto co już wiemy o nadchodzącej premierze.

Gothic Remake: Data premiery

Jeśli spojrzymy na stronę Steam, to zobaczymy, że na chwilę obecną gra jest tam oznaczona jako "coming soon". Niemniej jednak, opierając się na ograniczonych dostępnych materiałach, plotkach i informacjach udostępnionych przez twórców, możemy nieśmiało postawić tezę, że premiera gry może mieć miejsce w 2024 roku. Nie jest to jednak nic pewnego i znając świat długo oczekiwanych premier, wszystko może się jeszcze wydarzyć.

Platformy, na których zagości Gothic Remake

Gra Gothic Remake ma być dostępna na platformach PC (Windows), Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5. Niestety, gracze korzystający z konsol poprzedniej generacji raczej nie załapią się już na odświeżony tytuł. To jeden z flagowych tytułów THQ Nordic, a to oznacza, że potrzebne będzie solidne podzespoły sprzętowe, aby cieszyć się ulepszoną grafiką i zmianami w mechanice rozgrywki.

Fabuła Gothic Remake

W świecie, gdzie magiczna ruda jest niezbędna do produkcji potężnych broni, król Rhobar II zmusza więźniów do pracy w kopalniach Khorinis. Aby zabezpieczyć kolonię karną i uniknąć ucieczek więźniów, władca korzysta z usług swoich magów, którzy tworzą tam magiczną barierę. Teren zaczynają jednak kontrolować agresywni bandyci i król zmuszony jest negocjować z więźniami, którzy tworzą własne frakcje wewnątrz kopalni. Jako bezimienny bohater pojawiasz się w centrum wydarzeń i zaczynasz szukać swojego miejsca wśród rywalizujących ze sobą obozów. Z czasem okazuje się, że jako bezimienny bohater odegrasz ważną rolę w ratowaniu Królestwa Myrtana przed inwazją orków.

Nowości i zmiany w Gothic Remake

Jedną z największych nowości w Gothic Remake ma być zmodernizowany system walki, który przekształci oryginalną mechanikę w coś bardziej nowoczesnego. Co więcej, gra otrzyma całkowicie odświeżoną szatę graficzną, która spełnia standardy konsol nowej generacji. THQ Nordic na swojej stronie Steam podkreślają jednak, że remake ma być wierny oryginałowi. W 2022 roku mieliśmy okazje zobaczyć, jak będzie prezentował się nowy Gothic. Wówczas brakowało jeszcze szczegółów. Dopiero rok później pojawiło się nieco więcej materiałów.

Gothic Remake: Pierwszy zwiastun

Tak prezentowała się pierwsza zajawka, która w sieci pojawiła się w 2022 roku:

Więźniowie harują przy wydobyciu cennej rudy, pilnowani przez strażników. Wszystko to zwiastuje mroczny nastrój gry. Dwaj mężczyźni wędrują w głąb kopalni, kiedy nagle zostają zaatakowani przez gigantyczne pająki. Jednego z mężczyzn pochłania bestia, a za drugim rozpoczyna się pościg. To tylko przedsmak tego, co może czekać bezimiennego bohatera w podróży ku wolności. Krótka scenka pozwala też rozejrzeć się po imponującej kopalni.

Rozgrywka w Gothic Remake

Na kilka krótkich fragmentów rozgrywki mogliśmy też rzucić okiem podczas prezentacji THQ Nordic, która odbyła się w sierpniu 2023 roku.

Zobaczyliśmy scenę z wioski otaczającej zamek, gdzie nasz główny bohater pakuje się w pierwsze kłopoty. Niestety trudno nazwać to pełnoprawną demonstracją możliwości nowego Gothika, ale przynajmniej wiemy już, że oprawa graficzna tytułu nie powinna zawieść.