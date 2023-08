Oceny i statystyki nie pozostawiają złudzeń. Ta gra to murowany hit

Ekipa z Larian Studios podzieliła się własnymi statystykami związanymi z Baldur's Gate 3 i poczynaniami graczy w ich najnowszej produkcji w pierwszych dniach po premierze, która miała miejsce 3 sierpnia tego roku w wersji na PC. Czym ciekawym się podzielono? Między innymi tym, że gracze łącznie spędzili w BG3 równowartość 1225 lat, a w pierwszy weekend po premierze 368 graczy ukończyło Baldur's Gate 3 - czy to dużo? Patrząc na informacje z serwisu HowLongToBeat czytamy, że do ukończenia wątku fabularnego potrzeba ok. 35 godzin, a "wymaksowanie" gry to ok. 140 godzin. W samym kreatorze postaci gracze spędzali bardzo dużo czasu - łącznie 88 lat przebierając i wybierając bohatera, którym przemierzać będą świat Faerûn. Najczęściej wybieraną rasą jest półelf, a niekwestionowanym liderem wśród klas jest paladyn. Wszystkie statystyki - te zabawne i te bardziej na serio znajdziecie na poniższej infografice:

Przed nami wciąż premiera na konsolę PlayStation 5. Baldur's Gate 3 na tej platformie zadebiutuje już na początku przyszłego miesiąca i patrząc na zainteresowanie graczy, w tym informację, że BG3 jest najchętniej kupowaną grą w przedsprzedażny w PlayStation Store, można podejrzewać, że i tu będziemy mieć niespodziewany hit. A co z graczami wybierającymi konsole Xbox? Niestety muszą uzbroić się w cierpliwość. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że gra pojawi się na ten platformie, ale najwcześniej w 2024 r. Powodem mają być problemy techniczne z dostosowaniem rozgrywki na mocniejszą konsolę Xbox Serie S - chodzi konkretnie o tryb kooperacyjny z podzielonym ekranem, który na tym modelu ma nie spełniać oczekiwań twórców. Więcej szczegółów związanych z Baldur's Gate 3 na konsolach Xbox poznamy w przyszłości.

Baldur's Gate 3 wielkim hitem. A przed nami jeszcze premiera na konsolach

Gra doskonale radzi sobie na stronach agregujących recenzje oraz oceny graczy. Na Metacritic może pochwalić się oceną Metascore na poziomie 97 punktów, a oceny społeczności to 9.1. Na OpenCritic jest jeszcze lepiej - Baldur's Gate 3 jest najlepiej ocenianą produkcją w historii z wynikiem 97 (na równi z Super Mario Odyssey na Nintendo Switch, które swoją premierę miało w 2017 r.)

Gra doskonale radzi sobie także na Steamie. W chwili obecnej (14.08 o godzinie 12:00) w Baldur's Gate 3 na Steam gra ok. 350 tys. graczy - co jest wynikiem bardzo dobrym. Wczoraj, (w niedzielę 13.08) jednocześnie, w produkcję Larian Studios grało ponad 875 tys. graczy, co pozwoliło temu tytułowi zadebiutować w zestawieniu najchętniej ogrywanych pozycji na Steam. Do dobry moment na sprawdzenie aktualnych statystyk i sprawdzenie, które gry przyciągnęły największą liczbę graczy w jednym czasie, bo trzeba przyznać, że Baldur's Gate 3 na tym polu radzi sobie doskonale. Jak obecnie wygląda pierwsza dziesiątka tego zestawienia (dane Steamcharts na dzień 14.08)?

PUBG: BATTLEGROUNDS - 3 236 027 graczy w styczniu 2018 r. Counter-Strike: Global Offensive - 1 802 853 graczy w maju 2023 r. Lost Ark - 1 324 761 graczy w lutym 2022 r. Dota 2 - 1 291 328 graczy w marcu 2016 r. ELDEN RING - 952 523 graczy w marcu 2022 r. New World - 913 027 graczy w październiku 2021 r. Baldur's Gate 3 - 875 343 graczy w sierpniu 2023 r. Cyberpunk 2077 - 830 387 graczy w listopadzie 2020 r. Goose Goose Duck - 701 898 graczy w styczniu 2023 r. Apex Legends - 624 473 graczy w lutym 2023 r.

Niekwestionowanym liderem zestawienia jest PUBG - niegdyś jedna z najpopularniejszych gier gatunku Battle Royale w 2018 r. przyciągnęła do Steam ponad 3 mln graczy z całego świata. Żadnemu tytułowi nie udało się jeszcze pobić tego rekordu. Counter-Strike, choć radzi sobie świetnie także w dziennych statystykach, nie zagraża pozycji PUBG - przynajmniej na ten moment. Miło widzieć, że w tym zestawieniu mamy też polskiego przedstawiciela. Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED zdołał zainteresować ponad 800 tys. graczy w tym samym czasie - i to w chwilę po premierze. Jak w nadchodzących tygodniach poradzi sobie Baldur's Gate 3? Można podejrzewać, że niedługo może pojawić się w pierwszej piątce najchętniej ogrywanych tytułów Steam.