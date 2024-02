Gracze PlayStation są zachwyceni. Tak tanio jeszcze nie było!

PlayStation Plus jest dostępny w świetnych cenach. To najlepszy moment od dawna na zakup abonamentu japońskiego giganta!

PlayStation Plus jest już niemal jak Game Pass

PlayStation Plus jakiś czas temu (wreszcie) zdecydowanie się rozwinął i teraz mamy do czynienia z trzema abonamentami — Essential, Extra i Premium. Pierwszy z nich jest dokładnie tym, czym PS+ był wcześniej; za to dalej robi się już zdecydowanie ciekawiej. Extra oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics.

W Premium dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z transmisji strumieniowej wybranych gier, także z poprzedniej generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić — choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji. Całość wypada jednak naprawdę dobrze i gracze PlayStation w końcu mają „swojego Game Passa”.

PlayStation Plus kosztuje majątek — ale teraz możecie kupić abonament dużo taniej

Warto jednak pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok – 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

Od momentu podniesienia cen trudno było znaleźć sensowne promocje, jednak teraz — dosyć niespodziewanie — japońska firma w sklepie PlayStation Store przygotowała rabaty na roczne abonamenty wersji Extra i Premium. PlayStation Plus Extra do 11 lutego dostępny jest w cenie 291,20 zł na rok (zniżka o 44 procent), a PS Plus Premium na rok kosztuje 422,10 zł (zniżka o 33 procent). Warto jednak zaznaczyć, że promocje są tylko dla nowych lub powracających użytkowników — jeśli macie aktywną subskrypcję PS+, to niestety nie będziecie mogli skorzystać z okazji.