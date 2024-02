Masa zabawy czeka na posiadaczy PlayStation Plus. Wiemy, co nowego pojawi się w lutym

W co w tym miesiącu zagracie w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w lutym.

Nowy rok subskrybentom PlayStation Plus Essential przyniósł A Plague Tale: Requiem, Evil West i Nobody Saves the World. Na listę gier pojawiających w lutym w katalogu Essential musieliśmy długo czekać. Sony dopiero w ostatnim dniu stycznia zaprezentowało gry, w które zagramy w tym miesiącu!

PlayStation Plus Essential. Co nowego?

6 lutego w katalogu PlayStation Plus Essential pojawią się:

Foamstars (PS5, PS4) – Przygotuj się na dołączenie do pianowego szału w nowej imprezowej strzelance, w której dwie 4-osobowe drużyny toczą boje, wykorzystując pianę, by atakować, budować i bronić się. Gracze atakują przeciwników, zalewając ich pianą, a tworzone góry piany, która nawarstwia się, zmienia otoczenie, co pozwala kształtować otoczenia, aby zapewnić swojej drużynie przewagę i nie dawać przeciwnikom chwili wytchnienia.

Rollerdrome (PS5, PS4) – Trzecioosobowa strzelanka, która przeplata dynamiczną walkę z płynnym ruchem, dostarczając jedyną w swoim rodzaju zabawę. Gracze rozprawiają się stylowo z przeciwnikami w brutalnej i widowiskowej walce, w której zabójstwa zapewniają zdrowie, a triki i grindy uzupełniają amunicję w tym przyprawiającym o przyśpieszone bicie serca shooterze.

Steelrising (PS5) – Miasto płonie i krwawi pod rządami szalonego króla Ludwika XVI i jego okrutnej armii automatów. Główną bohaterką tej gry RPG akcji jest Aegis, skonstruowana przez wynalazcę Vaucansona mechaniczna strażniczka królowej, która musi uratować Rewolucję Francuską. W płynny sposób łączy uniki, parady, skoki i niszczycielskie ataki, aby wywalczyć sobie drogę przez Paryż.

Jest też coś dla fanów Fall Guys. W lutym zmieniona zostanie paczka prezentów, którą mogą odebrać subskrybenci PlayStation Plus. Tym razem do zdobycia są stroje, akcesoria i emotki inspirowane tytułami grami Horizon oraz Ratchet & Clank.

Nowe abonamenty dla graczy i jeszcze więcej możliwości dla graczy

Wkrótce powinniśmy też poznać ofertę darmowych gie w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Pierwszy z nich oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z transmisji strumieniowej wybranych gier, także z poprzedniej generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji.

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok – 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

PS+ w niższej cenie. Promocja na abonamenty

Obecnie trwa promocja na dwa droższe abonamenty PlayStation Plus - Extra oraz Premium. Akcja związana jest z podgrzewaniem atmosfery związanej z prezentacją PlayStation State of Play, które miała miejsce kilkanaście godzin temu. Za PlayStation Plus Extra na rok zapłacicie teraz 291,20 zł (zamiast 520 zł). Natomiast PlayStation Plus Premium w rocznej subskrypcji płatnej z góry kosztuje 422,10 zł.

W ramach State of Play, Sony pochwaliło się tytułami, które w najbliższym czasie trafią na konsole PlayStation. Wśród zaprezentowanych produkcji znalazły się m.in. Helldivers II, Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin, Dave The Diver, odświeżone Until Dawn, czy Death Stranding 2 On The Beach, które swoją premierę będzie miało dopiero w przyszłym roku. Pełną rozpiskę gier zaprezentowanych w ramach najnowszego State of Play znajdziecie w naszym podsumowaniu.