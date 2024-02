Nowy SILENT HILL do pobrania za darmo! Zaskakująca niespodzianka od twórców

SILENT HILL to jedna z najpopularniejszych serii horrorów na świecie. Zmieniały się motywy i bohaterowie, zmieniał się sposób rozgrywki, ale wspólnym mianownikiem dla wszystkich odsłon pozostało straszenie graczy.

Na wczorajszej konferencji STATE OF PLAY mogliśmy zobaczyć rozgrywkę z nadchodzącego remake'u Silent Hill 2. Ale poza tym niespodziewanie pojawił się tam również temat SILENT HILL: The Short Message. Tajemniczego projektu o którym mówiło się już od jakiegoś czasu, teraz... trafił on w ręce graczy. Co więcej: każdy zainteresowany może go pobrać całkowicie za darmo!

Po otrzymaniu wiadomości od swej przyjaciółki Mai, Anita trafia do opuszczonego rozwalającego się bloku mieszkalnego, cieszącego się złą sławą z powodu plotek o samobójstwach, które miały tam miejsce.

Nie mogąc oprzeć się pokusie sprawdzenia, co się tam dzieje, Anita po krótkim czasie traci poczucie wszelkiej rzeczywistości, gdy jej oczom ukazują się dziwaczne miejsca nie z tego świata nawiedzone przez wynaturzone monstrum.

Wiadomość od Mai była jasna — „nie odejdziesz, dopóki tego nie znajdziesz” — ale co tak naprawdę Anita ma znaleźć?

SILENT HILL: The Short Message za darmo na PS5. Gra już czeka w Playstation Store!

SILENT HILL: The Short Message to zupełnie nowa gra, gdzie całą akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Jak wszystkie inne części — tu również mamy do czynienia z horrorem psychologicznym, który ma nas przestraszyć i dać do myślenia. Za produkcję odpowiedzialne są wewnętrzne teamy Konami wspierane przez ekipę z Hexadrive.

Chcieliśmy stworzyć nowe, nowoczesne Silent Hill. W związku z tym zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy uwzględnić współczesne problemy. Skończyło się na tym, że przyjrzeliśmy się temu, jak współczesna młodzież komunikuje się online i przez telefony, i jaką rolę może to odegrać w psychologicznym horrorze. Na przykład, przerażającą rzeczą w mediach społecznościowych jest to, jak nawet nieistotne pojedyncze komentarze mogą masowo narastać i narastać, aż staną się przytłaczającą falą nienawiści, która na ciebie spada — mówią twórcy

SILENT HILL: The Short Message to miniatura i eksperymentalne dzieło, które... kto wie, gdy okaże się sukcesem: może będzie przystawką przed kolejną grą, która zostanie utrzymana w takim tonie? Warto sprawdzić — nic was to nie kosztuje. Gra dostępna jest w PlayStation Store całkowicie za darmo!