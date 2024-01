Świetny początek roku z PlayStation Plus! Oto wszystkie nowe gry w abonamencie

Poznaliśmy listę gier, które pojawią się w tym miesiącu w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. To będzie naprawdę świetny początek roku!

Styczeń w PlayStation Plus Essential przyniósł naprawdę świetne gry — A Plague Tale: Requiem, Evil West oraz Nobody Saves the World. Teraz poznaliśmy rozpiskę dla dwóch droższych abonamentów. Na co mogą liczyć posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium? Jakie gry pojawią się na początku 2024 roku?

PlayStation Plus Extra i Premium. Wszystkie gry na początku 2024 roku

16 stycznia w katalogu PlayStation Plus Extra pojawią się:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition (PS5, PS4);

Resident Evil 2 Remake (PS5, PS4);

Hardspace: Shipbreaker (PS5);

LEGO City Undercover (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Just Cause 3 (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Session: Skate Sim (PS5, PS4);

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS5, PS4);

Surviving the Aftermath (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

Katalog PlayStation Plus Premium zostanie rozszerzony o:

Rally Cross (PS5, PS4);

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS5, PS4);

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Legend of Mana (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Secret of Mana (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności).

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

