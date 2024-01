Acer prezentuje całą masę nowości! Monitory nowej generacji, gamingowe bestie i więcej

Monitory gamingowe dla każdego — zakrzywione ekrany, OLED, miniLED

Acer podczas targów CES 2024 rozszerzył swoją linię monitorów gamingowych Predator o cztery nowe modele. Pierwszym z nich jest 57-calowy monitor Predator Z57 z matrycą DUHD (7680x2160) o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wykorzystując 2304-strefową technologię MiniLED, zapewnia wyjątkową jakość obrazu i jasność podczas wyświetlania ciemnych scen i czarnego tła. Proporcje 32:9 i zakrzywienie 1000R zwiększają pole widzenia i gwarantują większą immersję w grach. Ponadto, standard VESA DisplayHDR 1400 pozwala osiągnąć jasność do 1400 nitów, wyświetla bardzo dokładne kolory i maksymalizuje jasny i ciemny kontrast.

Ultraszeroki obszar ekranu jest idealny do wielozadaniowości w pracy. Umożliwia ją funkcja obraz obok obrazu PBP (Picture by picture), która dzieli ekran na pół, aby wyświetlać z dwóch różnych źródeł jednocześnie lub rozdziela go na ekran główny oraz dodatkowe we wstawionych oknach PIP (Picture in picture). Warto wspomnieć o specyfikacji monitora, który wyposażono w: dwa porty HDMI 2.1 (obsługują najnowsze konsole PlayStation 5 i Xbox Series X), port USB-C, DisplayPort 2.0, który zapewnia również szybką łączność. Predator Z57 jest również zgodny ze standardem VESA, dzięki czemu można go zawiesić na ścianie. Model ten posiada również dwa potężne głośniki o mocy 10 W, które wzmacniają efekty dźwiękowe.

Drugą propozycją jest monitor Predator X34 V3, który posiada 34-calowy, zakrzywiony wyświetlacz MiniLED o rozdzielczości QHD (3440x1440) 21:9, który zapewnia graczom płynne działanie i szeroką perspektywę podczas rozgrywek. Krzywizna ekranu 1500R pogłębia immersję, podczas gdy gama kolorów DCI-P3 94% i VESA DisplayHDR 1000 odpowiadają za dostarczenie obrazu w żywych kolorach i niezłej jasności. Częstotliwość odświeżania 180 Hz i czas reakcji 1 ms pozwalają na płynną, nieprzerwaną rozgrywkę z minimalnym efektem ghostingu. Łączność jest możliwa dzięki zastosowaniu dwóch portów HDMI 2.0, portowi USB Type-C i DisplayPort 1.4. Predator X34 V3 można również powiesić na ścianie, a jego regulowana wysokość, nachylenie i obrót zwiększają komfort użytkowania. Ponadto dwa głośniki o mocy 5 W zapewniają niezłej jakości dźwięk.

Na koniec warto wspomnieć o modelach OLED firmy Acer to 39-calowy Predator X39 i 34-calowy Predator X34 X. To, co wyróżnia najnowsze monitory, to wysoki kontrast i szczegółowy obraz, a także ultraszybkie częstotliwości odświeżania i czasy reakcji. Ich ekrany mają rozdzielczość UWQHD (3440x1440) z częstotliwością odświeżania do 240 Hz i czasem reakcji piksela 0,01 ms. Krzywizna 800R zwiększa pole widzenia nawet do 178 stopni, aby jeszcze bardziej zaangażować graczy w ich rozgrywkę. Nie można zapomnieć o kolorach DCI-P3 99%, jakie oferują najnowsze monitory Predator. Dzięki standardowi VESA DisplayHDR True Black 400, gracze będą mogli odkryć wszystkie detale. Nowe modele posiadają również certyfikat EyeSafe 2.0, który jest najwyższym standardem ochrony oczu, a domyślne odświeżanie obrazu zapobiega ich zmęczeniu.

Acer informuje, że Predator Z57 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 2 399 EURO. Predator X34 V3 — w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 849 EURO, Predator X39 będzie: 2. kwartale 2024 r. w cenie od 1 499 EURO i Predator X34 X będzie dostępny w Ameryce Północnej w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 1 299,99 USD.

Nowości z działu SpatialLabs od Acer

Nowy laptop Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition według producenta redefiniuje doświadczenia w technologii 3D, łącząc zaawansowane rozwiązania optyczne SpatialLabs z procesorami Intel Core i7 14 generacji i kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050. Ten laptop nie tylko prezentuje poruszające się obrazy 3D na 15,6-calowym ekranie UHD, ale także dostarcza zaawansowane narzędzia do kreatywnego korzystania z trójwymiarowej technologii. Do oprogramowania laptopa dołączone zostało SpatialLabs Experience Center Pro, oferujące szereg aplikacji i dodatków SpatialLabs, które podnoszą doświadczenia 3D. Jedna z nich — SpatialLabs Go — przenosi immersję z użytkowania na wyższy poziom, przekształcając treści 2D w stereoskopowe 3D w czasie rzeczywistym. Z kolei SpatialLabs Player umożliwia pełną kontrolę nad odtwarzaniem wideo w trybie 2D i 3D.

Twórcy mogą korzystać z aplikacji SpatialLabs Model Viewer do importowania i konwertowania plików CGI i CAD w czasie rzeczywistym, co umożliwia szczegółowe badanie i prezentację pomysłów. Laptop obsługuje także środowisko uruchomieniowe OpenXR od Acera, wspierając płynne tworzenie treści 3D na zgodnych aplikacjach. Pomimo intensywnego renderowania 3D, laptop pozostaje chłodny; a jak zdradza Acer, jest to możliwe dzięki zastosowanej w nim technologii Acer TwinAir, która skutecznie zarządza systemem odprowadzenia ciepła urządzenia. Aspire 3D 15 zapewnia tym samym dobrą jakość dźwięku podczas wideokonferencji — za nią odpowiadają autorskie funkcje Acer PurifiedVoice i PurifiedView. Laptop oferuje do 32 GB pamięci DDR5 oraz NVMe PCIe Gen 4 do 2 TB. Z licznymi opcjami podłączeń, w tym portu HDMI 2.1, portu USB typu C Thunderbolt 4 i zgodności z Wi-Fi 6, nowy Aspire 3D 15 jest gotowy na różnorodne zastosowania.

Acer, prócz nowego laptopa wyposażonego w technologię SpatialLabs, poszerza swoje portfolio o ekscytujący monitor do gier — Predator SpatialLabs View 27. Zastosowana w monitorze technologia SpatialLabs TrueGame wykorzystuje zaawansowane techniki shaderów i sterowników do tworzenia indywidualnych profili 3D z wykorzystaniem istniejących informacji o zawartości gier. Dodatkowo, najnowszy tryb 3D Ultra z drugą, wirtualną kamerą, prezentuje sceny o jeszcze większej głębokości i precyzyjnej geometrii, a szeroki zakres konfiguracji 3D pozwala graczom dostosować efekty wizualne do swoich preferencji. Dzięki opatentowanej funkcji One-click Game play, entuzjaści gier mogą błyskawicznie uruchamiać je w ich wcześniej skonfigurowanych profilach 3D, co za każdym razem ułatwia im kolejną rozgrywkę.

Kolejną technologią zastosowaną w monitorze Predator SpatialLabs View 27 jest Acer Immerse Audio, która dopełnia zmysłowe doświadczenia, dostarczając graczom zaawansowany dźwięk przestrzenny. Audio wydobywa się z podwójnych głośników o mocy 2,5 W, a funkcje, takie jak sztuczna inteligencja, wiązkowanie akustyczne i śledzenie głowy, sprawiają, że gracze „są otoczeni dźwiękiem”. Do tego 27-calowy panel 4K prezentuje oszałamiające obrazy 2D i 3D o niezłych kolorach. Ekran może się pochwalić odświeżaniem na poziomie 160 Hz, jasności 400 nitów i precyzji kolorów Delta E< 2. Z kolei certyfikacje NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync gwarantują użytkownikom wyraziste, bez zakłóceń obrazy, nawet podczas gry w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Nowy Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition dostępny będzie w marcu 2024 w cenie od 1499 euro. Predator SpatialLabs View 27 dostępny będzie w drugim kwartale w cenie od 1999 euro.

Aspire Vero 16 z procesorem Intel Core Ultra i nowa seria laptopów Acer Aspire Go

Acer na CES 2024 pokazał również Aspire Vero 16 oraz nową serię laptopów Aspire Go. Acer Aspire Vero 16 to połączenie nowoczesnego designu i najnowszych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Acer mówi, że to ekologiczny laptop z klasową wydajnością, za którą odpowiada procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel AI Boost. Nowe procesory Intel zapewniają szybkie działanie i długi czas pracy na baterii wynoszący do 11 godzin na jednym ładowaniu. Acer Aspire Vero 16 jest także wyposażony w aplikację Copilot, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki której możemy zadawać jej pytania, na które udzieli nam odpowiedzi a także stworzy wysokiej jakości grafiki czy nawet wymyśli tekst piosenki.

Zastosowana w laptopie kamera internetowa AI PC o rozdzielczości 1440p QHD z funkcją Acer PurifiedVoice jest wspomagana sztuczną inteligencją, przez co zapewnia krystalicznie czysty obraz i dźwięk, szczególnie ważny podczas udziału w wideokonferencjach czy codziennych rozmowach wideo. Acer Aspire Vero 16 jest również wyposażony w 16 GB pamięci LPDDR5, a także obsługuje do 2 TB podwójnego dysku SSD PCIe Gen 4 z możliwością rozbudowy. Do tego obudowa została wykończona szarym kolorem Cobblestone. Firma zaznacza swoje ekologiczne podejście w tym, że wyczuwalna w dotyku tekstura nie zawiera żadnych lotnych związków organicznych, farb ani dodatków i jest wykonana w 60% z materiału PCR, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Ekologiczne cechy Aspire Vero 16 uzupełnia touchpad OceanGlass, wykonany z plastiku pochodzącego z oceanów, dostarczany w opakowaniu pochodzącym w 100% z recyklingu i posiadający certyfikat EPEAT Gold.

Acer Aspire Vero 16 jest wyposażony w 16-calowy wyświetlacz WQXGA (2560 x 1600) o proporcjach 16:10 i smukłych ramkach. Doskonale nadaje się do pracy lub rozrywki, ponieważ pokrywa 100% przestrzeni kolorów sRGB i jest dostępny z opcją ekranu dotykowego WUXGA. Użytkownicy mogą streamować, pracować i łączyć się bez większego trudu w dowolnym miejscu dzięki kompatybilności z Wi-Fi 7 i szeregowi niezbędnych opcji komunikacji, takich jak Bluetooth LE Audio, dwa porty USB-C (Thunderbolt 4 i USB 4) oraz HDMI 2.1. Aspire Vero 16 jest również wyposażony w szereg inteligentnych aplikacji, w tym aplikację AcerSense do zarządzania zużyciem baterii laptopa, oszczędzania energii i trybów wydajności, a także Intel Unison 2.0.

Do tego modele Aspire Go 15 i Aspire Go 14 są wyposażone w procesory Intel Core i3 z serii N, z kolei Aspire Go 14 (AG14-21P) będzie dostępny w wersji z AMD Ryzen z serii 7000, który zapewnia wysoką wydajność i do 10 godzin pracy na baterii. Oba modele mogą mieć do 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 1 TB dysku SSD M.2 PCIe Gen3, co zapewnia wystarczającą ilość miejsca na zapisywanie zdjęć, filmów i plików.

Laptopy mają smukłą ramkę i proporcje ekranu 16:10. Różnią się zastosowanym wyświetlaczem — Aspire Go 14 został wyposażony w panel WUXGA, z kolei Aspire Go 15 w FHD. Urządzenia są również zintegrowane z funkcją Copilot w systemie Windows, którą można uruchomić za pomocą jednego kliknięcia dedykowanego klawisza. Rozmowy wideo prowadzone na tych urządzeniach są wzbogacone o rozwiązanie Acer TNR zapewniające lepszą wyrazistość obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Acer Aspire Vero 16 będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 1199 EUR, a Acer Aspire Go 15 w lutym, w cenie od 529 EUR. Acer Aspire Go 14 (procesor Intel) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu, w cenie od 549 EUR, za to Acer Aspire Go 14 (procesor AMD) — w marcu, w cenie od 649 EUR.

Swift Go i Swift X, czyli kolejne nowości Acera

Acer wprowadza również laptopy OLED: Swift Go i Swift X, wyposażone w najnowsze procesory Intel Core Ultra z wbudowaną sztuczną inteligencją. Pierwszą z nowości jest model Swift Go, pod maską którego znajdziemy najnowsze procesory Intel Core Ultra i karty graficzne Intel Arc. Nowy Swift posiada smukłą i lekką aluminiową obudowę, która może być otwierana do 180 stopni, pozwalając na ułożenie go płasko w celu łatwej współpracy. Dzięki powiększeniu panelu OceanGlass użytkownicy posiadają aż o 44% więcej powierzchni roboczej gładzika, zaś w niektórych modelach dostępna jest również opcja wyboru touchpada z podświetlaniem i sterowaniem multimediami. Ponadto Swift Go posiada teraz najnowszą technologię Intel Unison 2.0, umożliwiającą szybkie i łatwe połączenie między laptopem a urządzeniami Android lub iOS.

Laptopy Swift Go mogą obsługiwać do 32GB pamięci LPDDR5X oraz dyski SSD o pojemności do 2TB. Jeśli chodzi o porty, znajdziemy Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i czytnik kart MicroSD. Dodatkowo wykorzystanie technologii Intel Wi-Fi 7 zapewnia nawet o 2,4 raza większą szybkość połączenia internetowego niż w przypadku Wi-Fi 6E i utrzymuje połączenie w laptopach w najważniejszych momentach. Warto mieć również na uwadze wsparcie dla sztucznej inteligencji w systemie Windows to jedno z nich.

Kamera 1440p QHD to kolejny atut tych modeli. Zapewnia ona wysoką jakość obrazu, a funkcje konferencyjne wspomagane sztuczną inteligencją Acer PurifiedView, takie jak Rozmycie Tła, Automatyczne Kadrowanie i Kontakt Wzrokowy, podnoszą doświadczenie komunikacji wideo na wyższy poziom. Dodatkowo, dzięki technologii Acer PurifiedVoice 2.0 z redukcją hałasu, dźwięk jest czysty i wyraźny. Jeśli chodzi o wyświetlacze, to panele OLED zapewniają wyjątkową jakość obrazu. Swift Go 16 prezentuje 16-calowy ekran 3.2K, podczas gdy Swift Go 14 ma 14-calowy ekran 2.8K. Oba modele mają certyfikację TÜV Rheinland Eyesafe.

Ponadto nowy Acer Swift X 14, dzięki nowym procesorom Intel Core Ultra H-Series i układowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX 4070 dla laptopów, umożliwia szybsze przetwarzanie wspomagane przez sztuczną inteligencję, co zwiększa wydajność przy strumieniowaniu na żywo, analizie danych i renderowaniu w 3D. Technologia NVIDIA DLSS 3.5 wprowadza inteligentną rekonstrukcję promieni świetlnych, polepszając efekty świetlne, rozdzielczość oraz jakość obrazu w wymagających grach i aplikacjach.

Zweryfikowany przez Calman 14.5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2.8K zapewnia imponującą dokładność kolorów z Delta E<2 w animacjach, zdjęciach i filmach. Do tego 100% zakresu kolorów DCI-P3, wysoka ocena kontrastu oraz jasność szczytowa 500 nitów z certyfikacją VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ponadto ekran wyposażony jest w technologię Acer Light Sensing, która dostosowuje temperaturę kolorów i jasność do warunków oświetlenia. Acer zwraca również uwagę na częstotliwość odświeżania klatek, która wynosi 120 Hz. Nowy model został wyposażony w szybką pamięć operacyjną LPDDR5X o maksymalnej wielkości 32 GB oraz dysk SSD PCIe Gen 4 do 1 TB. Dzięki wykorzystaniu kamery FHD, wsparcia AI oraz dedykowanych aplikacji takich jak: Acer PurifiedView i PurifiedVoice 2.0 przeprowadzane konferencje stają się jeszcze lepsze. Na pokładzie nie zabrakło również podwójnych portów USB Type-C, HDMI 2.1, czytnik kart MicroSD, a także Wi-Fi 6E i Bluetooth LE Audio. Nowe Acer Swift Go 16/14 oraz Swift X 14 dostępne będą od lutego 2024 w cenach odpowiednio w cenach 1149/1099/1799 euro.

Nowe routery od Acera

Acer ogłosił również dwa nowe routery. Predator Connect X7 5G CPE oraz Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router działają na platformie Qualcomm Immersive Home i oferują trzypasmowe Wi-Fi 7. Dzięki współpracy dwóch gigantów technologicznych — Acer i Qualcomm — nowe routery stają się jeszcze lepszymi urządzeniami. Wszystko to za sprawą Wi-Fi 7, które posiada dwukrotnie większa wydajność niż poprzednie generacje, zarazem oferując zredukowane opóźnienia, wyższą przepustowość, czy stabilność pracy dla podłączonych urządzeń.

Najnowszy model, Predator Connect X7 5G CPE, wyróżnia się łącznością 5G i Wi-Fi 7 z trzema pasmami BE11000, oferując przepustowość 3.5 Gbps i niezwykle niskie opóźnienie na poziomie 1 ms. Z kolei model Predator Connect T7 Wi-Fi 7 Mesh Router, obsługuje trzy pasma Wi-Fi 7, które dorównują standardowi BE11000. Nowy router można łatwo połączyć z systemami mesh, korzystających z technologii High-Band Multi-Link Simultaneous, która zapewnia niezawodne połączenie i lepsze pokrycie zasięgu w domu. Najnowsze routery gamingowe od Predatora wprowadzają przyśpieszenie ruchu sieciowego i są kompatybilne z Intel Killer Prioritization Engine, co zapewnia zaawansowane wykrywanie danych w sieci oraz optymalizację priorytetów dla tysięcy różnych gier, aplikacji i stron internetowych. Funkcje Wi-Fi 7, takie jak: obsługa kanału o szerokości 320 MHz, 4K QAM i operacje Multi-Link, poprawiają wydajność routerów, umożliwiając jednoczesne wysyłanie i odbieranie danych przez urządzenia na różnych pasmach częstotliwości i kanałach. To rozwiązanie zwiększa przepustowość, redukuje opóźnienia i minimalizuje zakłócenia w sieci.

Dzięki technologii Multi-Link Mesh gracze mogą korzystać z wielu punktów dostępowych, które współpracują ze sobą, tworząc zintegrowaną sieć oraz oferującą inteligentne, efektywne Wi-Fi. Użytkownicy, dzięki aplikacji Acer Predator Connect, mają pełną kontrolę nad routerami, a także mogą monitorować siłę sygnału sieci za pomocą wielokolorowego oświetlenia logo Predatora umieszczonego na górnej obudowie. W kwestii bezpieczeństwa, urządzenia są zintegrowane z silnikiem Trend Micro Home Network Security, chroniąc podłączone urządzenia przed potencjalnymi atakami i pomagając analizować ruch sieciowy.

Źródło: Acer