Świetne zestawienie gier na marzec! Wszystkie nowości w PlayStation Plus

Poznaliśmy listę gier, które pojawią się w tym miesiącu w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Co Sony przygotowało na marzec?

Marzec w PlayStation Plus Essential jest całkiem niezły i wypadł zdecydowanie lepiej od tego, co miał do zaoferowania luty. Trzeci miesiąc tego roku w najniższym wariancie abonamentu od japońskiej firmy przyniósł takie gry jak EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 oraz Destiny 2: Królowa Wiedźma. Całkiem niezłe zestawienie, trzeba przyznać. Teraz poznaliśmy rozpiskę dla dwóch droższych abonamentów. Na co mogą liczyć posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium? Jakie gry pojawią się w marcu 2024 roku?

PlayStation Plus Extra i Premium. Wszystkie gry w marcu 2024 roku

19 marca w abonamencie PlayStation Plus Extra pojawią się następujące gry:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS5, PS4)

Marvel’s Midnight Suns (PS5, PS4)

Resident Evil 3 (PS5, PS4)

LEGO DC Supervillains (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS5, PS4)

Super Neptunia RPG (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5, wersja na PS4 jest już od jakiegoś czasu dostępna w abonamencie)

Źródło: PlayStation

Katalog PlayStation Plus Premium zostanie rozszerzony o:

Jak and Daxter The Lost Frontier (PS5, PS4)

Cool Boarders (PS5, PS4)

Gods Eater Burst (PS5, PS4)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R (PS5, PS4)

Dodatkowo, PlayStation ogłosiło, że od 1 kwietnia pierwszy sezon anime My Hero Academia będzie dostępny na platformie Sony Pictures Core dla członków PlayStation Plus Premium/Deluxe. Ponadto firma ogłosiła, że wybrane serie z Crunchyroll będą dostępne w PlayStation Plus Premium/Deluxe za pośrednictwem Sony Pictures Core w następujących dodatkowych regionach od 13 marca; i będzie to Meksyk, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy i Francja. Członkowie PlayStation Plus Premium/Deluxe mają dostęp do wyselekcjonowanego katalogu 100 filmów do oglądania na żądanie w witrynie Sony Pictures Core, a także wybrane treści z Crunchyroll.

Trzeba przyznać, że ten miesiąc jest naprawdę niezły — coraz bogatsza oferta Sony Pictures Core, świetny klasyk w postaci Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, a do tego takie produkcje jak NBA 2K24, Marvel’s Midnight Suns, Resident Evil 3 czy Dragon Ball Z: Kakarot, co osobiście interpretuję jako hołd w stronę Akiry Toriyamy.

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

Źródło: Blog PlayStation