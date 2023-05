Co ciekawego pojawi się w czerwcu w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential? Sprawdźcie listę gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, które dostępne będą już wkrótce!

PlayStation Plus Essential na maj — oferta wkrótce wygaśnie

Jeśli jeszcze nie zdążyliście odebrać gier z PlayStation Plus Essential na maj, to zróbcie to jak najszybciej — wkrótce oferta przestanie być aktywna. Chociaż rozpiska na zeszły miesiąc nie zapisze się na kartach historii, to przyniosła kilka niezłych gier. Tokijski gigant zaserwował nam Chivalry 2 (PlayStation 4, PlayStation 5), GRID Legends (PlayStation 4, PlayStation 5) oraz Descenders (PlayStation 4). Więcej informacji na temat każdej z tych produkcji możecie znaleźć w tekście Błażeja.

Nowy miesiąc nadchodzi jednak wielkimi krokami, więc najwyższa pora na nowe produkcje. Sony udostępniło dziś pełną rozpiskę gier, które pojawią się w podstawowej wersji abonamentu PlayStation Plus. W co zagramy w czerwcu?

PlayStation Plus Essential na czerwiec. Pełna rozpiska gier

Źródło: PlayStation

NBA 2K23 (PlayStation 5, PlayStation 4)

NBA 2K23 to najnowsza odsłona popularnej serii gier koszykarskich, która jak co roku dostarcza emocjonującego doświadczenia dla fanów sportu. Gra oferuje szeroki wybór drużyn NBA, w tym aktualne składy z sezonu 2022-2023, a także legendarnych zawodników z przeszłości. Oprócz trybu rozgrywki zespołowej, gracze mają możliwość zagrania w trybie kariery, gdzie mogą stworzyć swojego własnego koszykarza i poprowadzić go od początkującego do gwiazdy NBA.

Jurassic World Evolution 2 (PlayStation 5, PlayStation 4)

Jurassic World Evolution 2 to kontynuacja popularnej gry symulacyjnej, która przenosi nas do świata parków jurajskich znanego z kina. W grze stworzonej przez studio Frontier Developments możemy wcielić się w rolę dyrektora parku i zbudować własne oazy dinozaurów. Jurassic World Evolution 2 oferuje jeszcze większą swobodę i bardziej rozbudowaną rozgrywkę w porównaniu do poprzedniej części.

Trek to Yomi (PlayStation 5, PlayStation 4)

Gra akcji w 2,5D inspirowana filmami Akiry Kurosawy. Wszystko na ekranie jest czarno-białe, a my wcielamy się w samuraja, który musi przebyć ciężką drogę pełną przeszkód, by spełnić obietnicę złożoną swemu senseiowi. Jeśli taki opis Was nie zachęca, to warto dodać, że nad grą pracował Leonard Menchiari i nasze rodzime studio Flying Wild Hog. Polscy deweloperzy ma na swoim koncie chociażby serię Shadow Warrior.

