Gry abonamentowe mają to do siebie, że z założenia mają spodobać się wszystkim. Mają być uniwersalne i fajne dla każdego. Mam wrażenie, że spełnienie tych założeń jest niemożliwe — a majowa oferta PlayStation Plus Essentials jest tego idealnym przykładem.

Abonamentowe gry w PlayStation Plus Essential: maj 2023

Chivalry 2 (PlayStation 4, PlayStation 5)

Ta gra to wieloosobowa pierwszoosobowa gra akcji inspirowana epickimi bitwami filmowymi ze średniowiecznych czasów. Śmiałkowie którzy zdecydują się ruszyć ku tej przygodzie wkroczą do akcji najważniejszych momentu czarnych wieków. Doświadczą konfliktów na dużą skalę w rozległych średniowiecznych środowiskach, od turniejowych aren po pełnowymiarowe oblężenia zamków. Do wyboru mamy 4 klasy i 12 podklas, każdą z unikalnym uzbrojeniem i zdolnościami. Kiedy już wybierzemy swój styl — ruszamy na bitwy w których weźmie udział nawet 64 graczy!

GRID Legends (PlayStation 4, PlayStation 5)

Jeżeli tęsknicie za solidnymi wyścigami pełnych wrażeń — to możecie odetchnąć z ulgą. GRID Legends serwuje różnorodne wyści, które zapewnią graczom przeżycie emocjonujących chwil! W grze wcielimy się w rolę kierowcy, przed którym stawiany jest cały szereg trudnych wyzwań. Ciekawym elementem GRID Legends jest także opcja zabawy w rozszerzonej rzeczywistości

Descenders (PlayStation 4)

Ostatnią z gier która w maju zasili katalog PlayStation Plus Essential są rowerowe przygody w Descenders. Zjazd na rowerze to wyzwanie, które — jak obiecują twórcy — jest proste do nauczenia się, ale trudne do opanowania jeżeli zależy nam na solidnych wynikach. Gra posiada zaawansowany system fizyki, który pozwala kontrolować nawet najbardziej subtelne ruchy naszych awatarów. Ponadto nigdy nie ma tam czasu na nudę, bo każda runda jest inna dzięki generowaniu poziomów w czasie rzeczywistym. Ponadto co rusz mamy dostep do nowych modyfikatorów. Tutaj już sami musimy ocenić, które z nich najlepiej pasują do naszego stylu jazdy. Produkcja dość nietypowa i zakładam, że lwiej części z was kompletnie nieznana. Może właśnie obecność w abonamencie sprawi, że się na nią skusicie i przepadniecie bez reszty?

PlayStation Plus Essential - kiedy nowe gry?

Nowe gry dołącza do abonamentu PlayStation Plus już 2. maja 2023 — i mamy szansę "zaklepać" je do 6. czerwca 2023!