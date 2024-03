Przez lata w tej branży fatalnie traktowali pracowników. Teraz zastąpią ich AI

Sztuczna Inteligencja szturmem wdarła się do naszego życia. Wkrótce przejmie również jedną z najprężniej rozwijających się branż. Szef NVIDIA mówi wprost, że za kilka lat gry tworzone będą przez AI. Od początku, do końca.

Już jedna trzecia deweloperów gier ma korzystać z rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję. Ma to wynikać z sondy przeprowadzonej w trakcie kończących się dzisiaj targów Game Developers Conference. O swoich planach na przyszłość, w kontekście tworzenia gier, opowiadała między innymi firma NVIDIA, której szef widzi w rozwiązaniach AI ogromny potencjał. Jensen Huang mówi wprost, że za 5-10 lat pojawią się tytuły w pełni tworzone przez Sztuczną Inteligencję.

AI w służbie gier. Wkrótce zastąpi pracowników

Na tem moment nie mamy zbyt wielu konkretów, ale NVIDIA na tegorocznej konferencji GDC zaprezentowała Covert Protocol – demo technologiczne wykorzystujące AI i powstało przy współpracy firmy Inworld AI. Pokazuje ono jak w przyszłości będą tworzone gry oraz bohaterowie w nich występujący. NPC, z którymi gracze będą się spotykać w wirtualnych światach, mają być w pełni tworzone przez sztuczną inteligencję i automatycznie reagować na poczynania gracza, który będzie się mógł komunikować z nimi za pomocą np. mikrofonu. Bez zaprogramowanych wcześniej skryptów i odpowiedzi.

Wszystko generowane w czasie rzeczywistym i dające poczucie ogromnego realizmu. Podobne rozwiązanie pokazało w ostatnich dniach studio Ubisoft. To NEO NPC. Deweloper pracuje nad możliwością rozmowy z NEO NPC przy pomocy mikrofonu, dzięki czemu postać będzie reagowała na ton głosu i humor gracza. Człowieka po drugiej stronie ekranu ma zachęcić to do poznawania historii bohaterów i traktowania ich niemalże jak człowieka. A wszystko po to, by immersja płynąca z rozgrywki była jeszcze większa.

Inną technologia zaprezentowaną przez NVIDIA jest także Audio2Face. To pozwala na automatyczne dostosowywanie ruchu ust bohaterów gier do języków, w którym się komunikują. Dotychczas proces takiego dopasowania był trudny i wymagał sporych nakładów pracy, teraz ma być prosty, przyjemny i, przede wszystkim, tani w realizacji. To oznacza też jedno – pracownicy, którzy od lat podnoszą kwestie fatalnych warunków pracy, nie będą już narzekać. Z prostego powodu. Większość z nich zapewne zostanie zwolniona, gdyż nie będzie już potrzebna. Zastępowani i wypychani z rynku przez AI będą musieli poszukać nowego zatrudnienia.

Gry tworzone przez AI. Oszczędności i jeszcze więcej pieniędzy dla twórców

To, że AI ma zastąpić ludzi w studiach deweloperskich nie jest niczym nowym. Kilka miesięcy temu szefostwo EA – niegdyś najbardziej nieprzyjaznej firmy związanej z grami – powiedziało wprost, że wdrożenie rozwiązań wykorzystujących AI zwiększy przychody z mikrotransakcji o co najmniej 30%. Widać, że kosztem pracowników, co widać np. w ekipach odpowiedzialnych za Apex Legends, które w zeszłym tygodniu, podczas regionalnych finałów Pro ligi, zostało zhakowane, a sprawa wciąż nie jest wyjaśniona. Twórcy poinformowali jedynie o incydencie i rozpoczęli prace nad aktualizacjami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo graczy:

Nie da się jednak ukryć, że już niedługo będziemy słyszeć o kolejnych przypadkach masowych zwolnień w najpopularniejszych studiach. Firmy szukać będą oszczędności wszędzie, tym bardziej, że budżety gier stale rosną – i to nie tylko tych największych. "Efektywność, ekspansja i transformacja", o której mówi szef EA może i brzmi interesująco i przez graczy może być odbierana jako coś pozytywnego, w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie ekip odpowiedzialnych za tworzenie gier. Firmy będą zatrudniać "prompterów", których jedynym zadaniem będzie odpowiednie wysyłanie komend, z Sztuczna Inteligencja sama zajmie się resztą... Czy takiej przyszłości oczekujemy? Przekonamy się gdy nadejdzie.

