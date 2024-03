Stardew Valley po polsku – wystarczy pobrać jeden mod! [PORADNIK]

Stardew Valley to miejsce, gdzie każdy może sprawdzić, jak wygląda sielskie życie na farmie. Gra stworzona w 2016 roku przez niezależnego twórcę Erica Barone'a, zdobyło serca milionów graczy na całym świecie. Tytuł oferuje wyjątkowe doświadczenie, łącząc w sobie elementy rolnictwa, eksploracji, kolekcjonowania surowców oraz interakcji z postaciami zamieszkującymi wieś. Problem polega na tym, że gra nie jest oficjalnie dostępna po polsku. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby przeskoczyć to ograniczenie.

Stardew Valley: spolszczenie

Stardew Valley to urocza symulacja farmy, gdzie czas płynie wolniej, a codzienne obowiązki (mimo że wirtualne) na stają się źródłem satysfakcji. Od momentu, gdy wkraczamy do tego świata, stajemy się częścią społeczności Pelican Town, gotowi na odkrywanie tajemniczych jaskiń, zawieranie przyjaźni z mieszkańcami oraz pielęgnowanie własnego gospodarstwa. Chcecie, aby Stardew Valley było po polsku? Nic prostszego. W niniejszym artykule przeprowadzimy was przez proces instalacji spolszczenia, niezależnie od tego, czy korzystacie z wersji gry na komputerze, czy na urządzeniu z systemem Android.

Czym jest Stardew Valley?

Głównym celem w Stardew Valley jest przywrócenie dawnej świetności zaniedbanej farmy, którą gracz dziedziczy po swoim dziadku. Wraz z upływem czasu gracze rozwijają gospodarstwo, sadząc rośliny, hodując zwierzęta i budując budynki. Gra oferuje też wiele innych aktywności, takich jak rybołówstwo, górnictwo, rzemiosło oraz eksploracja jaskiń czy zaginionych lasów.

Oprócz aspektów rolniczych, w Stardew Valley czeka na nas bogaty świat pełen sekretów i fascynujących postaci. Niemal każdy bohater ma swoją własną historię, zainteresowania oraz określone relacje z innymi mieszkańcami, co sprawia, że świat gry staje się jeszcze bardziej barwny. W trakcie rozgrywki gracze mogą rozwijać przyjaźnie, a nawet romansować, co dodaje kolejny wymiar zabawy. .

Jedną z najbardziej uwielbianych cech Stardew Valley jest jego spokojna, relaksująca atmosfera. Dźwięki ptaków, szum strumienia, delikatne promienie słońca na polach – wszystko to przyczynia się do stworzenia kojącej przestrzeni, w której gracze mogą odpocząć od codziennego zgiełku.

Jak zmienić język na polski w Stardew Valley na komputerze?

Jeśli chcesz cieszyć się polską wersją Stardew Valley na komputerze, pierwszym krokiem jest pobranie niezbędnych narzędzi oraz spolszczenia. Na początek, musisz upewnić się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję gry oraz że nie posiadasz żadnych wcześniejszych wersji spolszczenia.

Pobierz i zainstaluj SMAPI oraz Content Patcher Przejdź do strony https://smapi.io/ i pobierz SMAPI. Następnie pobierz Content Patcher ze strony https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/1915. Te narzędzia są niezbędne do instalacji spolszczenia. Pobierz spolszczenie Pobierz najnowszą wersję spolszczenia. Upewnij się, że posiadasz plik gotowy do instalacji. Opcjonalne: Pobierz Generic Mod Config Menu (GMCM) Jeśli chcesz zmienić czcionkę w grze, możesz pobrać Generic Mod Config Menu ze strony https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/5098. Jest to opcjonalne, ale pozwoli ci dostosować wygląd gry. Instalacja SMAPI Po pobraniu SMAPI wypakuj folder instalacyjny na pulpit i uruchom plik instalacyjny odpowiedni dla swojego systemu operacyjnego: Install on Windows.bat dla systemu Windows, Install on Linux.sh dla systemu Linux lub install on macOS.command dla systemu macOS. Podczas instalacji zostaniesz poproszony o wskazanie lokalizacji gry. Wklej ścieżkę do folderu, w którym znajduje się plik wykonywalny gry (Stardew Valley.exe). Instalacja spolszczenia i Content Patcher Umieść pobrane wcześniej pliki spolszczenia oraz Content Patcher w folderze "mods" znajdującym się w lokalizacji gry. Upewnij się, że oba pliki są przeniesione do tego samego folderu. Uruchomienie gry przez SMAPI Aby uruchomić grę z zainstalowanym spolszczeniem, pamiętaj, aby używać pliku wykonywalnego StardewModdingApi.exe zamiast standardowego pliku uruchamiającego grę. Wybierz język polski Po uruchomieniu gry, w menu opcji znajdziesz możliwość zmiany języka na polski. Kliknij małą strzałkę w prawo obok opcji języka i wybierz "polski".

Jeśli chcesz zmienić czcionkę bez dodatkowego moda, wejdź do pliku konfiguracyjnego znajdującego się w folderze gry i zmień nazwę czcionki zgodnie z preferencjami. Jeśli chcesz używać alternatywnej czcionki, wpisz jej nazwę (dostępne czcionki to Caveat Brush i Segoe Print), lub wpisz "false" przy opcji alternatywnej czcionki, aby pozostać przy domyślnej.

Stardew Valley po polsku na Steam

Posiadasz grę Stardew Valley na platformie Steam i chcesz cieszyć się polską wersją? To możliwe.

Aby osiągnąć ten cel, musisz dodać odpowiednią komendę do opcji uruchamiania gry w Steam. Wklejenie jej pozwoli na zachowanie funkcjonalności osiągnięć oraz umożliwi uruchomienie. Pamiętaj, że ścieżkę do pliku wykonywalnego StardewModdingAPI.exe należy dostosować do własnej lokalizacji pliku na Twoim komputerze.

Przykładowa komenda wyglądać będzie mniej więcej tak:

"D:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Stardew Valley\StardewModdingAPI.exe" %command%

Po wklejeniu tej komendy w opcje uruchamiania gry w Steam będziesz mógł/mogła cieszyć się polską wersją Stardew Valley zachowując jednocześnie funkcjonalność osiągnięć oraz możliwość uruchamiania gry poprzez Steam.

Stardew Valley po polsku na Androidzie

Wykorzystanie spolszczenia Stardew Valley jest możliwe również na Androidzie. Przed rozpoczęciem procesu jego instalacji upewnij się, że posiadasz odpowiednią wersję gry oraz wszystkie niezbędne narzędzia.

Aby zacząć, będziesz potrzebował(a) następujących elementów:

spolszczenie w wersji 1.4.3,

gra Stardew Valley (można pobrać z Google Play Store: Stardew Valley na Google Play),

SMAPI — narzędzie to jest niezbędne do instalacji modyfikacji na urządzeniach z systemem Android. Możesz pobrać je ze strony: SMAPI dla Androida,

Content Patcher (w wersji 1.12.0), również niezbędny do poprawnego działania spolszczenia. Możesz pobrać go ze strony: Content Patcher na Nexus Mods,

Po zebraniu wszystkich plików i narzędzi przejdź do instalacji spolszczenia, postępując według poniższych kroków:

Instalacja SMAPI – Zacznij od zainstalowania narzędzia SMAPI na swoim urządzeniu. Dodanie spolszczenia do głównego folderu gry – Rozpakuj spolszczenie i przenieś do głównego folderu Stardew Valley na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia. Upewnij się, że plik znajduje się w folderze "Mods". Zmiana języka w grze – Po zainstalowaniu spolszczenia, uruchom grę Stardew Valley na swoim urządzeniu. Następnie przejdź do ustawień gry i znajdź opcję zmiany języka. Wybierz polski jako preferowany język i zapisz ustawienia. Po zmianie języka zrestartuj grę, aby spolszczenie mogło zostać prawidłowo wczytane.

Po wykonaniu tych kroków będziesz mógł/mogła cieszyć się polską wersją Stardew Valley na swoim urządzeniu z systemem Android. Pamiętaj, że spolszczenie może wymagać aktualizacji wraz z nowymi wersjami gry, dlatego też zaleca się regularne sprawdzanie aktualności.