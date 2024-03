Czy będziecie grali w gry, do których fabułę pisze ChatGPT?

W prawdziwie immersyjnym świecie gracz musi czuć się tak, jakby rozmawiał z człowiekiem. To właśnie ten element Ubisoft chce wprowadzić do swoich przyszłych produkcji.

Gry Ubisoftu – choć w wielu przypadkach udało im się zdobyć międzynarodowy sukces – mają jeden poważny problem. Dotyczy on zachowania postaci sterowanych przez komputer (NPC), które psują immersję i atrakcyjność świata gry. Jeśli kiedykolwiek grałeś w Assassin’s Creed lub Watch Dogs, to zapewne doskonale wiesz, o czym mówię. NPC w tych grach to bezrozumne klony i mowa tutaj nie tylko o przeciwnikach, ale też o postaciach neutralnych. Na szczęście sztuczna inteligencja rozwija się coraz szybciej i ma ten problem nareszcie rozwiązać. Oto NEO NPC.

Ubisoft planuje nadać NPC charakteru dzięki zastosowaniu dedykowanego modelu językowego

Co kryje się za tą tajemniczą nazwą? W dużym skrócie wszystko to, czego gracze mogą oczekiwać po postaciach spotykanych w grach. Do stworzenia żywego i intrygującego świata nie wystarczą słupy z kilkoma odgórnie ustalonymi kwestiami dialogowymi. Gracz – by nawiązać z bohaterami relację – musi czuć się tak, jakby rozmawiał z namiastką prawdziwego kompana. I to właśnie ten element Ubisoft chce zaimplementować w swoich przyszłych grach.

Inicjatywa badawcza jest prowadzona przez paryski oddział i zaowocowała już pierwszymi NEO NPC, którzy są w stanie dynamicznie dyskutować z graczem, reagując w bardziej naturalny sposób. Ubisoft planuje nadać NPC charakteru dzięki zastosowaniu dedykowanego modelu językowego – to trochę tak, jakby postać sterowana przez komputer korzystała z ChatGPT. Developer pracuje nad możliwością rozmowy z NEO NPC przy pomocy mikrofonu, dzięki czemu postać będzie reagowała na ton głosu i humor gracza. Człowieka po drugiej stronie ekranu ma zachęcić to do poznawania historii bohaterów i traktowania ich niemalże jak człowieka.

Zastosowanie takich rozwiązań może też dynamicznie wpływać na fabułę gry. To na podstawie decyzji, rozmów i relacji NEO NPC będą popychać gracza w stronę dalszych ścieżek, nadając każdej rozgrywce indywidualny charakter.

„To może być początek fantastycznej zmiany paradygmatu. Po raz pierwszy świat gry faktycznie słucha graczy i dynamicznie reaguje. Interakcje społeczne i umiejętności stają się częścią rozgrywki” – Xavier Manzanares, dyrektor projektu

