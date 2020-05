Jeśli chodzi o spadki, największy odnotowały płatności za pobraniem. Przez ostatnie 3 lata utrzymywały się na poziomie czterdziestu-kilku procent, jeszcze w 2019 roku było to 46%, a w tym roku nastąpił gwałtowny spadek do 24%.

Krystian Wesołowski, Head of Sales w Blue Media:

– Popularność płatności za pobraniem – biorąc pod uwagę deklarację badanych – przez lata utrzymywała się na podobnym poziomie. Z naszych obserwacji wynika jednak, że faktyczny udział tej metody płatniczej w transakcjach online topniał w tempie ok. 2 proc. rocznie. Obecna sytuacja związana z pandemią mocno przyspieszyła ten proces. Płatność za pobraniem, której istotny spadek popularności wymagałby pewnie jeszcze kilku lat, dzieje się na naszych oczach. Oczywiście nadal co czwarty kupujący deklaruje – zapewne z przyzwyczajenia – że płaci za zakupy w ten sposób. Gdy jednak spojrzymy na preferencje, to szybkie płatności elektroniczne są wybierane chętniej i to aż 3-krotnie częściej niż pobranie.