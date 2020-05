Większym zaskoczeniem jednak okazał się wzrost popularności płatności BLIKIEM w sieci w porównaniu do płatności kartowych. Jeszcze w III kwartale 2018 roku, to płatności kartowe były cześciej wykorzystywane w sieci niż BLIK, jednak już każdy kolejny kwartał to przewaga w tym zakresie BLIKA, która po I kwartale jest zdecydowana. 52,8 mln transakcji BLIKIEM vs 33,4 mln płatności kartowe.