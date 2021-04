Przenoszenie save’ów między grami z PS4 i PS5 to jakieś nieporozumienie

Kilka dni temu do mojego domu zawitało PlayStation 5. Przez problemy z dostępnością i chorymi cenami – trochę to trwało. Póki co traktuję ją jako sprzęt do ogrywania zaległości z poprzedniej generacji w bardziej komfortowym wydaniu, bo z gier na wyłączność PS5 nie ma jeszcze żadnej, która by mnie interesowała. Jest jednak międzygeneracyjny Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Gra, która na PlayStation 4 wygląda i rusza się naprawdę dobrze — ale wiadomo, PS5 oferuje więcej. I nareszcie można cieszyć się śmiganiem po Nowym Jorku w 60 klatkach na sekundę. Nadszedł więc czas by wrócić do tej zabawy — i… u Sony bez zmian. Wszystko dookoła.