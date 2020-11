Chcieliście PS5 dla nowego Spider-Mana? Spokojnie, na PS4 też wygląda i działa super, sprawdziłem to!

Nie zamówiłem PlayStation 5. Najpierw obstawałem przy tym, że nie kupię żadnej nowej konsoli na premierę, ostatecznie Yakuza: Like a Dragon przekonała mnie do zamówienia sprzętu kolejnej generacji wcześniej niż planowałem. I po wielu pozytywnych słowach Pawła na temat tego jak wygląda, rusza się i wczytuje nowa odsłona Spider-Mana na PS5 nawet spojrzałem na oferty dla nowej konsoli i… to w sumie i tak bez znaczenia, bo nowej konsoli Sony i tak nie da się na tę chwilę nigdzie zamówić. I zakładam, że stan ten nie zmieni się jeszcze przez najbliższych kilka tygodni. Nowe konsole będą znikać z półek szybciej niż na nie trafią, a zbliżające się Boże Narodzenie nie ułatwia zadania ani producentom, ani polującym na nowy sprzęt klientom. I jeżeli zamarzyliście o tym sprzęcie przede wszystkim by zagrać w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, to mam dla was… całkiem pozytywne wieści. Na PlayStation 4 Pro gra wciąż wygląda i rusza się doskonale.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PlayStation 4 Pro wygląda fenomenalnie, a rusza się też całkiem nieźle

Jestem jednym z tych, którzy zawsze wybiorą płynność nad jakość tekstur czy rozdzielczość gry, dlatego nie ukrywam że wieść o 30 klatkach na sekundę w tak dynamicznej grze niespecjalnie mnie zachęcała. Ale nic lepszego mi nie pozostało. Po kilku dniach zagrywania się w Marvel’s Spider-Man: Miles Morales na PlayStation 4 Pro mogę jednak przyznać z czystym sumieniem, że nie ma specjalnych powodów do narzekań. Jasne że 60 klatek na sekundę byłoby fajniejsze niż 30, no i oczywiście że im więcej tym lepiej — więc 4K byłoby fajniejsze niż FHD. Ale mimo wszystko ekipa z Insomniac Games spisała się doskonale i podobnie jak w przypadku Marvel’s Spider-Man, udało im się zapewnić płynne działanie, bez chrupnięć i przycięć które psułyby przyjemność z zabawy. To tak naprawdę więcej tego samego — o szczegółach związanych z grą możecie przeczytać we wczorajszej recenzji Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Pawła, która dostępna jest na stronie.

Czy Mavel’s Spider-Man: Miles Morales jest lepszy na PS5? Wierzę w to, że tak — świat gry jest jeszcze bardziej barwny, ma więcej szczegółów, Ray Tracing i wysoka rozdzielczość też dodaje mu sporo magii. Ale, niestety, nie każdemu będzie dane cieszyć się nim na nowej konsoli, ale nie ma specjalnych powodów do lamentu. Gra na PS4 Pro wciąż wygląda doskonale (nawet jeżeli to tylko Full HD oglądane na telewizorze 8K — bo miałem przyjemność zagrywać się w nią na Samsungu Q800 T), rusza się świetnie, a bujanie na linie daje równie dużo frajdy co poprzednio. Tym razem widoki są jeszcze piękniejsze — skąpany w zimie Nowy Jork jest zawsze magiczny. Na żywo i w grze, zwłaszcza przy malowniczych zachodach słońca. Także póki co – spokojnie można jeszcze zagrać na PS4, a kiedy uda się kupić PS5 — można będzie zrobić powtórkę. Zwłaszcza że gra do najdłuższych (niestety) nie należy.