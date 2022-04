Do którego operatora warto teraz przenieść swój numer? Sprawdziliśmy to w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Kwartalnie w Polsce przenoszonych jest kilkaset tysięcy numerów pomiędzy operatorami - to regularny poziom od lat. Nie bez powodu więc często bywa tak, że warunki u operatorów dla przenoszących numer bywają lepsze niż dla nowych klientów. Sprawdziliśmy, jak to wygląda na dziś u „wielkiej czwórki”.

W I kwartale 2022 roku, według ostatniego raportu UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, przeniesiono łącznie 343 342 numery. Zdecydowana większość zmieniła operatora w ramach „wielkiej czwórki”, czyli Orange, Play, Plus i T-Mobile:

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 87435 80256 -7179 Play 100287 78020 -22267 Plus 79123 57085 -22038 T-Mobile 56246 68362 12116 Razem 323091 283723 -39368

Również zdecydowana większość klientów wybiera tu abonament. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2020 rok pokazuje, iż abonamenty wybiera 73% konsumentów.

Za 2021 rok nie ma jeszcze danych, ale badanie konsumenckie, również autorstwa UKE pokazuje, iż jest to niezmienny poziom w okolicach 70%.

Jak zachęcają operatorzy do przeniesienia numerów? Zobaczmy.

Przeniesienie numeru do Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange. Operator ten w każdej opcji, czyli nowy numer, przeniesienie numeru, przeniesienie numeru z nju czy z oferty na kartę, premiuje miesięcznym abonamentem gratis przy zakupie online.

Za to w opcji przeniesienia numeru od innego operatora, dochodzą trzy miesiące bez płacenia abonamentu. Tak więc łącznie można zyskać aż cztery miesiące gratis, czyli przez cały okres obowiązywania umowy po przeniesieniu numeru do Orange, opłacamy abonament przez 20 miesięcy.

Przeniesienie numeru do Play

Play z kolei, aktualnie nie ma specjalnych preferencji dla przenoszących numer, wszystkie opcje bez wyjątku, a więc nowy numer, przeniesiony od konkurencji czy z oferty na kartę w Play premiowany jest trzema miesiącami bez płacenia abonament. Warunek jest jeden - zakup online. Podane oszczędności z tego tytułu porównywane są więc z opcją zakupu abonamentu w salonie.

Przeniesienie numeru do Plus

Ciekawa sytuacja natomiast jest w przypadku Plusa. Operator ten nie ma aktualnie żadnej promocji dla nowych klientów czy przenoszących numer od konkurencji, za to zachęca swoich klientów do przejścia na abonament z oferty na kartę lub MIX w Plusie. Tacy klienci mogą liczyć w abonamencie na 3 miesiące gratis.

Przeniesienie numeru do T-Mobile

Ostatni z operatorów "wielkiej czwórki" - T-Mobile nagradza za przejście do abonamentu od konkurencji trzema miesiącami bez płacenia.

Przeniesienie numeru do Orange, Play, Plus i T-Mobile - porównanie

Tak więc, gdzie warto teraz przenieść swój numer? Sprawdźmy to przy abonamentach kosztujących w okolicach 50 - 60 zł, czyli tych najbardziej popularnych.

Wszystkie abonamenty zawierają oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i w roamingu UE, podobnie nielimitowane wiadomości SMS/MMS, różnią się tylko w transferze danych.

Orange - Plan za 50 zł z limitem transferu danych 15 GB i za 60 zł z litem 60 GB

Play - Plan za 60 zł - 60 GB

Plus - Plan za 55 zł - 30 GB i za 65 zł - 60 GB

T-Mobile - Plan za 55 zł - 40 GB i za 65 zł - bez limitu z limitem prędkości 30 Mb/s.

Przeniesienie numeru Orange I Orange II Play Plus I Plus II T-Mobile I T-Mobile II Standardowa oferta 50,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 55,00 zł 65,00 zł Przeniesienie numeru 41,66 zł 50,00 zł 52,50 zł 48,12 zł 56,87 zł 48,12 zł 56,87 zł Oszczędność na miesiąc 8,34 zł 10,00 zł 7,50 zł 6,88 zł 8,13 zł 6,88 zł 8,13 zł Oszczędnosć na cały okres umowy 200,16 zł 240,00 zł 180,00 zł 165,12 zł 195,12 zł 165,12 zł 195,12 zł

Najkorzystniej cenowo będzie więc teraz zmienić operatora na Orange, w każdym z planów. Droższy plan za 60 zł pozwala teraz przy przeniesieniu numery korzystać z zawartych usług w cenie tańszego planu za 50 zł miesięcznie. W przypadku Play zaoszczędzimy mniej o jeden miesiąc płacenia przy takiej samej zawartości, co w Orange.

Jeśli chodzi o Plusa, tutaj rozpatrujemy tylko przeniesienie numeru wewnątrz sieci, z oferty na kartę do abonamentu. W planie za 55 zł, miesięczny koszt obniżony będzie do poziomu 48,12 zł - przy tej samej zawartości w ofercie na kartę za 30 zł jedynym plusem przy przeniesieniu będzie dostęp do 5G. Z kolei w planie za 60 zł, klienci przenoszący numer zapłacą 56,87 zł miesięcznie, a w tożsamej ofercie na kartę płacą 35 zł, gdzie jest już dostęp do 5G. Różnica jest natomiast w transferze danych, w abonamencie będą mieli 60 GB i darmowy dostęp do Tidal, w ofercie na kartę jest to niemal połowa mniej - 35 GB.

Z kolei w T-Mobile przenoszący numer od innego operatora zyskują w porównaniu ze standardową ofertą odpowiednio 165 zł i 196 zł miesięcznie.

Podsumowując, pod względem ceny najlepiej przenieść teraz numer do Orange - do planu za 60 zł, a pod względem zawartości do T-Mobile - do planu za 65 zł.

