Sprawdzamy czy warto przenieść teraz numer do Orange. Mega promocja ze zniżką kilkuset złotych

Orange najwyraźniej postanowił właśnie podkręcić świetny wynik przy przenoszeniu numerów za cały zeszły rok, bo dziś zapowiedział mega promocję dla przenoszących numer. Tradycyjnie postanowiłem ją szczegółowo sprawdzić dla Was.

Orange przez cały zeszły rok oddał konkurencji ponad 335 tys. numerów, a przyjął ponad 365 tys., co pozwoliło osiągnąć w tym zakresie najlepszy bilans przy przenoszeniu numerów spośród wszystkich operatorów w Polsce.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – Cały 2021 rok/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 335468 365406 29938 Play 436410 302956 -133454 Plus 322161 269523 -52638 T-Mobile 245106 262946 17840

Sprawdźmy, czy najnowsza promocja w Orange pozwoli temu operatorowi na poprawienie tego wyniku.

Promocja w Orange dla przenoszących numer

Promocją objęte są dwa plany. Pierwszy za 60 zł zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych, do tego HBO GO (a już za miesiąc HBO MAX) za 20 zł miesięcznie.

W drugim planie za 80 zł miesięcznie dochodzi 105 GB transferu danych i dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie. W obu planach możemy skorzystać z dostępu do 5G.

Przy wybraniu któregoś z tych abonamentów przysługuje też rabat na wybrane urządzenie z dość obszernej listy (link w PDF), w wysokości 240 zł.

W obu opcjach też za przeniesienie numeru możemy odliczyć sobie 3 miesiące płacenia abonamentu i jeden miesiąc za zakup online. Łącznie zaoszczędzimy więc 480 zł w tańszym planie, a w droższym 560 zł.

Z listy smartfonów objętych promocją wybrałem do sprawdzenia iPhone 12 mini 64GB 5G, który aktualnie kosztuje w jednym z supermarketów 3 049,00 zł lub w 10 ratach 0% po 304,90 zł.

W abonamencie za 60 zł, na start zapłacimy za tego smartfona 599,00 zł i później w 24 ratach po 83 zł (przy składaniu zamówienia trzeba podać kod rabatowy, obniżający ratę o 10 zł - znajdziecie go pod tym linkiem). Razem za samego smartfona zapłacimy więc 2 591,00 zł.

Orange Plan 60 Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 12 mini 599,00 zł 83,00 zł 24 2 591,00 zł HBO GO 0,00 zł 20,00 zł 24 480,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 60,00 zł 20 1 200,00 zł Razem 4 271,00 zł Sklep iPhone 12 mini 0,00 zł 304,90 zł 10 3 049,00 zł HBO GO 0,00 zł 24,90 zł 24 597,60 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Razem 4 582,60 zł Różnica 311,60 zł

Z kolei po podliczeniu wszystkich kosztów, w promocji Orange zapłacimy ponad 300 zł mniej niż w opcji sklepowej z ofertą na kartę za 39 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych. Nawet, gdy pominiemy tu koszty dostępu do HBO GO, nadal będzie taniej.

Tak więc opłaca się przenosić teraz do tego planu, ale sprawdźmy jeszcze ten droższy abonament z tym samym smartfonem. Plan za 80 zł zawiera 105 GB transferu danych i HBO GO za 5 zł miesięcznie.

Na start za iPhone 12 mini zapłacimy w tym przypadku 0,00 zł i później w 24 ratach po 100 zł.

Orange Plan 80 Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem iPhone 12 mini 0,00 zł 100,00 zł 24 2 400,00 zł HBO GO 0,00 zł 5,00 zł 24 120,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 80,00 zł 20 1 600,00 zł Razem 4 120,00 zł Sklep iPhone 12 mini 0,00 zł 304,90 zł 10 3 049,00 zł HBO GO 0,00 zł 24,90 zł 24 597,60 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 39,00 zł 24 936,00 zł Razem 4 582,60 zł Różnica 462,60 zł

Tu rozrachunek wychodzi również korzystniej niż opcja rynkowa i oferta na kartę. Pamiętajmy przy tym, że w tej opcji mamy prawie trzy razy większy transfer danych niż w ofercie na kartę.

Tak więc promocja naprawdę udana zwłaszcza, że lista smartfonów nią objęta jest imponująca i każdy powinien znaleźć na niej interesujące go urządzenie. Co jeszcze ważne, do sprawdzenia tej promocji w powyższym wpisie, wybrałem smartfona od Apple, którego urządzenia najdłużej na rynku "trzymają" swoją cenę wyjściową.