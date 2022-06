Ostatnio sporo piszemy na Antyweb o ofertach na kartę. Z jednej strony o ciekawych rocznych promocjach u każdego z operatora, a z drugiej - okazuje się, że niektórzy z nich umożliwiają wyciśnięcie z nich więcej niż wynika z pakietów. To dobra okazja więc, by sprawdzić jak operatorzy ułatwiają lub utrudniają przejście ze swoim numerem pod swoje skrzydła.

Przeniesienie numeru w abonamencie mniej więcej jest podobne w Orange, Play, Plus i T-Mobile - nie wymaga to wielu formalności, bo operatorzy mają już wszystkie nasze dane, więc proces ten możliwy jest od początku do końca bez wychodzenia z domu. Czy tak jest podobnie w ofertach na kartę? Wszak, po wejściu w życie ustawy antyterrorystycznej musimy się legitymować dowodem osobistym przy zakupie startera i rejestracji kart SIM. Sprawdźmy.

Przeniesienie numeru w ofercie kartę w Play

Play przy przeniesieniu numeru w ofercie na kartę oferuje bonus w postaci 20 GB transferu danych i 200 zł na rozmowy i SMS-y, które to można wykorzystać przez 60 dni.

Bonus atrakcyjny, jednak aby przenieść swój numer do Play musimy udać się osobiście z dowodem osobistym do jednego z salonów lub punktów sprzedaży Play.

Link do szczegółów na stronie Play.

Przeniesienie numeru w ofercie kartę w Plus

Plus podobnie wymaga osobistego pojawienia się w salonie w celu przeniesienia numeru.

Z tą różnicą, że tutaj bonus jest chyba najbardziej atrakcyjny spośród operatorów infrastrukturalnych. Po udanym przeniesieniu dostajemy wybrany pakiet w ofercie na kartę za darmo na 3 miesiące. Tak więc w najdroższym pakiecie przez kwartał możemy korzystać z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 35 GB transferu danych w 5G bez żadnych opłat. Po tym okresie możemy zmienić pakiet na tańszy.

Link do szczegółów na stronie Plus.

Przeniesienie numeru w ofercie kartę w T-Mobile

W T-Mobile nie ma żadnych bonusów przy przeniesieniu numeru w ofercie na kartę i tak samo jak u poprzedników Play i Plus, aby przenieść numer do tego operatora musimy odwiedzić jeden z salonów.

Link do szczegółów na stronie T-Mobile.

Przeniesienie numeru w ofercie kartę w Orange

Orange na start dla przenoszących numer aktywuje na koncie klientów pakiet 2 GB transferu danych do wykorzystania przez rok oraz usługę Konto Ważne Rok, dzięki czemu przez cały rok mamy aktywne połączenia wychodzące bez konieczności doładowywania konta.

Bonusy w Play i Plus są atrakcyjniejsze, jednak w Orange przeniesienie numeru w ofercie na kartę jest tak proste jak w abonamencie. Na stronie operatora podajemy nasz numer do przeniesienia.

Operator wysyła na niego kod potwierdzający, wprowadzamy go na stronie i przechodzimy dalej. Automatycznie, do czasu przeniesienia przyznany zostaje nam numer tymczasowy. Później, na kolejnej stronie musimy jeszcze wprowadzić nasze dane, wyrazić niezbędne zgody i złożyć zamówienie.

Czas na przeniesienie? W kalendarzu, w którym zaznaczamy konkretną datę przeniesienia, najbliższy możliwy termin to 7 lipca, a więc niemal dwa tygodnie. To sporo, ale w to miejsce mamy numer tymczasowy, a samą kartę otrzymujemy kurierem za darmo w kilka dni - przynajmniej według deklaracji operatora.

Tak więc nie jest to takie proste, tylko jeden operator infrastrukturalny umożliwia przeniesienie numeru w ofercie na kartę bez wychodzenia z domu. Niemniej może się okazać, że w przypadku osobistej wizyty w salonie u pozostałych operatorów uda się ten proces nieco przyspieszyć.





