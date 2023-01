UKE udostępnił dziś wyniki swojego raportu z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami za IV kwartał 2022 roku i za cały ubiegły rok. Należał on z pewnością do jednego z operatorów, choć w ostatnim kwartale obudził się jeszcze jeden z nich.

Kwartalne raporty UKE z przenoszenia numerów pomiędzy naszymi operatorami, to jeden z lepszych mierników ocen i nastrojów ich klientów. To też wyznacznik tego, jak zostają przyjęte poszczególne oferty udostępniane przez operatorów w ostatnim czasie, doskonale to pokazują dane za miniony rok.

Nie będzie zaskoczeniem, że niekwestionowanym liderem przy przenoszeniu numerów w zeszłym roku został T-Mobile, który w poprzednich latach miał wyniki kolokwialnie rzecz ujmując mizerne. Jednak w wakacje 2021 roku zdecydował się jako jedyny operator w Polsce na wprowadzenie dostępu do nielimitowanego w dane internetu mobilnego. Efekt tego było już widać w ostatnim kwartale tamtego roku, więc na początku ubiegłego roku podobną ofertę T-Mobile udostępnił klientom ofert głosowych.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 87435 80256 -7179 Play 100287 78020 -22267 Plus 79123 57085 -22038 T-Mobile 56246 68362 12116 Razem 323091 283723 -39368

I tak, już w I kwartale zeszłego roku T-Mobile przyjął więcej klientów od konkurencji niż jej oddał, kończąc marzec z wynikiem ponad 12 tys. numerów na plusie. Pozostali operatorzy zamknęli kwartał z ujemnym bilansem.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 78787 74336 -4451 Play 89883 74104 -15779 Plus 70406 50567 -19839 T-Mobile 54416 66547 12131 Razem 293492 265554 -27938

Można tu powiedzieć, że jeden kwartał to przypadek, zobaczmy więc na dalsze wyniki. T-Mobile za II kwartał powtórzył swój wynik z pierwszego, a w trzecim kwartale:

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – III kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 86436 81375 -5061 Play 100797 91936 -8861 Plus 87558 54451 -33107 T-Mobile 51977 73849 21872 Razem 326768 301611 -25157

W III kwartale 2022 roku podwoił swój dodatni bilans, przyjmując od konkurencji 73849 numerów, a oddając tylko 51977. Rezultat - 21872 na plusie.

Raport UKE za IV kwartał 2022 roku z przenoszenia numerów

Najnowsze dane UKE, za IV kwartał 2022 roku przynoszą jedną zmianę w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Otóż T-Mobile zakończył ostatni kwartał zeszłego roku ponownie z dodatnim bilansem blisko 20 tys. numerów, ale nie był tym razem sam, bo na plusie był również Play.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 90804 83130 -7674 Play 96065 105231 9166 Plus 95463 51920 -43543 T-Mobile 56746 75463 18717 Razem 339078 315744 -23334



W IV kwartale Play przyjął od konkurencji ponad 105 tys. numerów, a oddał ponad 96 tys., co dało mu wynik ponad 9 tys. na plusie.

Raport UKE za cały 2022 roku z przenoszenia numerów

Jednak biorąc pod uwagę cały ubiegły rok, świetne wyniki w każdym z kwartałów T-Mobile, pozwoliły mu zamknąć rok jako jedynemu operatorowi z dodatnim bilansem:

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – cały 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 343462 319097 -24365 Play 387032 349291 -37741 Plus 332550 214023 -118527 T-Mobile 219385 284221 64836 Razem 1282429 1166632 -115797

Orange zakończył 2022 rok z wynikiem prawie 25 tys. numerów na minusie, Play - ponad 37 tys., Plus - ponad 118 tys., a T-Mobile na plusie z prawie 65 tys. numerów.

Co u operatorów wirtualnych? Dotychczasowy lider przy przenoszeniu numerów - Premium Mobile spadł na drugie miejsce z wynikiem 22 157 numerów na plusie, wyprzedził go UPC z wynikiem 22 480 (może to jednak wynikać z przejęcia przez Play i dobrej oferty dla klientów tylko tego operatora). Trzecie miejsce zajęła Vectra - 14 226 numerów na plusie, czwarte Viking Mobile - 12 659, a TOP5 zamyka Netia z wynikiem 10 462 na plusie.

Z ciekawostek na koniec, największe zaskoczenie ubiegłego roku - Fonia, czyli operator wirtualny z darmowymi usługami, który wystartował pod koniec września 2022 roku - do końca roku przyjął pod swoje skrzydła 750 numerów, a oddał 54. Więc jeśli wierzyć w kilkutysięczne liczby klientów, który już korzystają z tych usług, to większość z nich zamówiła u tego operatora nowe numery.

Źródło: UKE.