Przeniesienie numeru z eSIM - tak to powinno wyglądać w XXI wieku

Jak już wiecie - z uwagi na to, że w końcu doczekałem się internetu stacjonarnego w swojej lokalizacji, drastycznie spadł u mnie zakres korzystania z usług komórkowych, zwłaszcza transferu danych. Do tego raczej odbieram tylko telefony, a sam wykonuje ich w miesiącu tyle, że policzyłbym je na palcach jednej ręki. Z kolei wiadomości SMS nie wysyłam w ogóle.

Jeśli chodzi o transfer danych poza zasięgiem WiFi, mam na drugiej fizycznej karcie SIM (główna to eSIM w Orange Flex) dużą paczkę danych za 5 zł miesięcznie - szczegóły: Masz Dual SIM? Znalazłem najlepszą opcję na dodatkowy internet w smartfonie.

Zacząłem więc poszukiwania oferty dopasowanej do mojego sposobu korzystania z usług komórkowych, a więc takich, w których: Nie korzystasz - nie płacisz. Są już trzy takie oferty komórkowe na rynku.

W podlinkowanym wyżej wpisie wybrałem taryfę dzienną w nju mobile na kartę, ale próbując przenieść swój numer z Orange Flex okazało się, że nie jest to możliwe - przypominam, że to jest ten sam operator. Musiłabym najpierw przenieść swój numer do konkurencji, by móc przenieść go do nju mobile. Poza tym, co też kuriozalne, w nju mobile nie ma eSIM - mimo, że dostępny jest w Orange, zarówno w abonamencie, jak i w ofercie na kartę.

Tak więc wznowiłem swoje poszukiwania i znalazłem dla siebie idealną ofertę w Otvarta. Miesięczny okres wypowiedzenia i kosztuje 9,99 zł miesięcznie. Zawiera godzinę rozmów w miesiącu - w zupełności wystarczający pakiet, płatne SMS-y - nie wysyłam ich w ogóle oraz 2 GB transferu danych - mam go dużo na drugiej karcie SIM w smartfonie. W przypadku wyjazdu za granicę w UE dostępny jest dwa razy do roku 14-dniowy pakiet wakacyjny (500 minut rozmów w UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie). Do tego to inny operator niż na drugiej mojej karcie SIM, więc w przypadku awarii czy słabego zasięgu któregoś z nich, będę miał większą szansę na pozostanie w kontakcie.

Przeniesienie numeru z kartą eSIM

Jak wygląda przeniesienie numeru z kartę eSIM? Wystarczy podać swój numer telefonu, przepisać kod weryfikacyjny z wiadomości SMS oraz wybrać kartę eSIM w kolejnym formularzu. Później tradycyjnie podać dane osobowe i teleadresowe oraz adres e-mail, na który w dniu przeniesienia przyjdzie kod QR, po zeskanowaniu którego będziemy mogli od razu zacząć korzystać z nowej oferty u nowego operatora.

Niestety jest jeden minus, minimalny okres trwania takiego przeniesienia to 10 dni - nie da się krócej, tak więc w przypadku, gdy korzystacie z oferty bez zobowiązania musicie uzbroić się w cierpliwość. W moim przypadku subskrypcja w Orange Flex kończy się 10 sierpnia, czyli mam jeszcze dodatkowy zapas 10 dni w zanadrzu.

Koszty? Akurat w Otvarta są to dwa jednorazowe koszty: za eSIM - 5 zł oraz opłata aktywacyjna - 24 zł. Przy moim sposobie korzystania ze smartfona zwróci się to po trzech miesiącach.

Jeśli chcielibyście przenieść numer z eSIM do innego operatora, aktualnie eSIM obsługuje w Polsce Orange - abonament, na kartę i Orange Flex, Plus - abonament, mix, na kartę oraz T-Mobile - tylko abonament.

