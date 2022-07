Masz Dual SIM? Znalazłem najlepszą opcję na dodatkowy internet w smartfonie

Pod koniec czerwca dzieliłem się z Wami instrukcją jak przenieść numer do oferty na kartę u naszych operatorów. Po niewielkich perturbacjach się udało, dzięki temu odkryłem ciekawy format bonusów jaki stosuje Orange w swojej ofercie na kartę, co powinno w szczególności zainteresować posiadaczy telefonów z Dual SIM.

Na początek niewielkie wprowadzenie. Na co dzień korzystam z subskrypcji w Orange Flex za 25 zł, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi w kraju i roamingu w UE, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 15 GB transferu danych (4,32 GB w roamingu UE).

W zupełności mi to wystarcza, przez większość dnia jestem podłączony do internetu stacjonarnego po WiFi, jednak na wyjazdy zaopatrzyłem się w dodatkową kartę SIM w ofercie na kartę. Skorzystałem z niej raz przez kilka dni na kajakach nad Krutynią (polecam), ale okazało się, że w krytycznych sytuacjach słabego zasięgu numeru głównego, na karcie SIM wyjazdowym łączyło mnie i tak z tym samym nadajnikiem (roaming krajowy Play).

Postanowiłem, więc przenieść go też do Orange i wykorzystać tę kartę jako dodatkowy zapas transferu danych, w przypadku gdyby 15 GB okazałoby się za mało w którymś z miesięcy. Konfiguracja tego jest prosta, w takim przypadku swój główny numer ustawiamy w smartfonie do połączeń głosowych, a dodatkową kartę do danych.

Wspomniałem na początku o perturbacjach, bo okazało się, że w formularzu przeniesienia numeru, jako dostawcę usług wskazałem Virgin Mobile i Orange nie mógł przenieść mojego numeru. Na szczęście wystarczył już kontakt tylko drogą elektroniczną - wskazałem poprawnie Play i 7 lipca mój numer przeniesiono, zgodnie z pierwotną dyspozycją.

Bonusy w ofercie na kartę w Orange

Zaczynamy od bonusu za przeniesienie numeru do oferty na kartę. Orange na start daje 2 GB transferu danych - ważne rok oraz rok ważności konta, to za free.

Od razu postanowiłem skorzystać z promocji 300 GB na rok w ofercie na kartę. Pozostali operatorzy dają 1 200 GB, czyli 100 GB miesięcznie, ale zobaczcie jak to rozwiązał Orange.

Otóż wystarczy doładować konto kwotą 5 zł przez aplikację Mój Orange, w pierwszej kolejności dostajemy 20 GB za wybór aplikacji i doładowania online (jednorazowo - pierwsze doładowanie). W drugiej kolejności do konta przypisane zostaje 2,5 GB za doładowanie konta kwotą 5 zł i znowu 20 GB za doładowanie przez Mój Orange (doładowywałem BLIKIEM). Trzeci bonus to 25 GB ze wspomnianej promocji 300 GB na rok.

W rezultacie, tylko za doładowanie konta kwotą 5 zł, zgromadziło mi na start aż 69,5 GB (promocja u innych operatorów daje 100 GB na miesiąc, ale wymaga aktywacji cyklicznego pakietu za minimum 30 zł miesięcznie).

Dla pewności, że te bonusy nie są ważne tylko 2 dni, odczekałem do dzisiaj i nadal na moim koncie widniał transfer danych 69,5 GB, ważne przez cały rok - tak więc ten bonus na start dla przenoszących numer roku ważności konta, obejmuje też ważność zgromadzonych bonusów.

Doładowałem dziś ponownie konto kwotą 5 zł i stan konta powiększył się do 90 GB, a więc dodatkowe 2,5 GB z doładowania kwotą 5 zł i 20 GB za doładowanie online. Dodatkowo według regulaminu promocji 300 GB na rok, za 31 dni dojdzie kolejne 25 GB.

W ramach Promocji nowy Abonent, który w okresie trwania Promocji aktywuje starter w sieci Orange, przeniesie numer z innej sieci lub przejdzie z innej oferty Orange lub nju do oferty Orange na kartę, doładuje się za min. 5 zł dowolnym sposobem doładowania oraz wyśle SMS o treści 300GB na 811 (koszt 0zł) otrzyma za darmo Bonus w postaci 300 GB, czyli maksymalnie 12 paczek po 25 GB każda, przyznawanych co 31 dni. Pierwsza paczka 25 GB zostanie przyznana od razu, a kolejne co 31 dni pod warunkiem posiadania ważnego konta na połączenia wychodzące oraz doładowania się za min. 5 zł dowolnym sposobem doładowania w okresie max. 30 dni przed przyznaniem kolejnej paczki GB.

Podsumowując, przez kolejne 12 miesięcy za 5 zł miesięcznie możemy dostawać 47,5 GB transferu danych, co przez rok daje 570 GB - połowę mniej niż u konkurencji, ale sześć razy taniej. Zawsze też można doładować konto więcej razy w miesiącu - wtedy bonusy są dużo większe niż u konkurencji w łącznej cenie 30 zł miesięcznie.

Pozostaje pytanie, co z tym transferem danych po roku? Na pewno coś z tego zostanie - zwłaszcza, że przez rok niewykorzystany transfer będzie się kumulował. Wówczas można ich ważność przedłużyć na kolejny rok ze zgromadzonych środków, a te przecież też nie przepadają i po roku uzbiera się 60 zł. Tak więc to doskonała opcja na dodatkowy internet mobilny do numeru głównego, na którym wystarczy mieć pełen no limit na rozmowy i wiadomości - oferty takie bez zobowiązania kosztują obecnie od 19,90 zł do 25 zł miesięcznie.