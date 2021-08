Nowa oferta w Plusie i eSIM od dziś, również na iPhone

Zasięg sieci 5G Plusa dociera już do 40% mieszkańców Polski. To dobry moment by przebudować swoją ofertę na abonament głosowy i internet mobilny, w której od dziś w każdym z planów można korzystać z nowej technologii.

Do tej pory w Plusie, zarówno w ofercie głosowej i internetu mobilnego mogliśmy korzystać z trzech planów z dostępem do 5G i trzech tańszych planów bez 5G. Dziś Plus udostępnił nową ujednoliconą już ofertę z 5G we wszystkich planach, również tych najtańszych.

Nowa oferta na abonament głosowy w Plus

W nowej ofercie abonamentowej, Plus w miejsce sześciu wcześniejszych planów udostępnił teraz cztery.

Plan za 35 zł wcześniej kosztował 30 zł, ale zawierał 2 GB transferu danych - teraz jest 4 GB. Z kolei plan za 55 zł również podrożał o 5 zł, ale ze zwiększonym transferem danych - z 24 GB do 30 GB. Natomiast plan za 65 zł po podwyżce o 5 zł powiększył się o 10 GB transferu do 60 GB.

Plany na abonament głosowy w Plus Nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne Nielimitowane wiadomości SMS/MMS Transfer danych 4 GB 30 GB 60 GB 120 GB Dostęp do 5G Jest Jest Jest Jest Bonusy Brak 150 GB przez 3 miesiące 150 GB przez 3 miesiące/Tidal na całą umowę 150 GB przez 3 miesiące/Tidal na całą umowę Abonament 35,00 zł 55,00 zł 65,00 zł 85,00 zł

Ostatni najdroższy plan za 85 zł to jednocześnie obniżka ceny z 90 zł i większy transfer danych - wcześniej było 100 GB, teraz jest 120 GB. Zniknęły z oferty plany za 75 zł i 120 zł.

Nowa oferta na internet mobilny w Plus

W przypadku oferty na internet mobilny, Plus pozostawił sześć planów w tych samych cenach i limitach transferu danych, jedynie dołożył 5G w planach za 30 zł, 40 zł i 50 zł.

Abonamenty na internet mobilny w Plus Transfer danych 30 GB 90 GB 120 GB 250 GB 500 GB 1 TB Bonusy Brak Brak Brak Tidal Tidal Tidal Abonamenty 30,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 75,00 zł 100,00 zł 200,00 zł

Zasięg sieci 5G Plusa

Jak wspominałem na początku, 5G Plusa dociera już do 40% mieszkańców w Polsce, przekłada się to na 15 milionów mieszkańców prawie 500 miejscowości w Polsce. Aktualnie 5G Plusa działa na 2200 stacjach bazowych tego operatora.

Zasięg 5G w Waszej lokalizacji możecie sprawdzić na aktualizowanej mapie zasięgu Plusa.

eSIM w Plusie. Również na iPhone

Również od dziś Plus udostępnił technologię eSIM dla wszystkich swoich klientów, korzystających z ofert abonamentowych i na kartę. Wcześniej informowaliśmy Was, iż eSIM w Plusie zgodne jest ze specyfikacją GSMA, a więc działa na wszystkich smartfonach wspierających tę technologię.

Dziś na stronie eSIM w Plusie operator to potwierdza oraz informuje, iż działać będzie również na smartfonach iPhone.

Technologia eSIM obsługiwana w sieci Plus jest zgodna z specyfikacją GSMA, więc także wszystkie telefony zgodne z tą specyfikacją powinny działać z eSIMem od Plusa. Informacja o obsłudze technologii przez poszczególne modele znajduje w opisie telefonów na naszej stronie. Przykładowe model telefonów z eSIM to: Samsung Galaxy 20, Samsung Galaxy 21, Samsung Galaxy Note 20, Huwawei P40, iPhone 11, iPhone 12.

Wymianę tradycyjnej karty SIM na eSIM można dokonać na stronie, logując się na swoje konto w Plus Online lub w punkcie sprzedaży Plusa. Każdego miesiąca będzie można wymienić 5 kart eSIM, każda kolejna będzie płatna według cennika danej oferty.

Więcej o eSIM w Plusie przeczytacie na dedykowanej stronie.

Źródło: Plus.