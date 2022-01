Potrzebujesz zakupić 3 numery u jednego operatora? Sprawdź nasze zestawienie [Orange]

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy nasz pierwszy tegoroczny cykl zestawień ofert głosowych z domowymi internetem mobilnym w zasięgu sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile. Dziś rozpoczynamy nowy, w którym skupimy się ofertach dedykowanych klientom wykupującym więcej numerów u jednego operatora.

Zdecydowaliśmy się tu na opcję z zakupem trzech numerów, bo to najczęstszy przypadek, związany z popularnym modelem rodziny 3-osobowej, gdzie wykupujemy numery dla siebie, partnera i dziecka. Nie bez powodu nju mobile w zeszłym roku rozszerzyło świetną swoją ofertę dla dwojga właśnie na 3 osoby. Czy w takiej konfiguracji oferta nju mobile nadal jest najlepsza w zasięgu sieci Orange? Sprawdźmy.

Jakie kryteria wybraliśmy w przypadku tych zestawień? Będzie tylko jedno, aby nie zamartwiać się kontrolą kosztów dla wszystkich numerów na koncie, wybieramy dedykowane dla większej liczby numerów oferty z nielimitowanymi rozmowami stacjonarnymi i komórkowymi oraz nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS.

Oferta dla 3 numerów w Orange

Zaczynamy od oferty samego Orange i abonamentu Plan 50 (najtańszy plan, na którym można włączyć więcej numerów) - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 24 GB transferu danych.

Wykupując dwa dodatkowe numery w tym planie, za każdy z nich zapłacimy 20 zł mniej i każdy z nich (numer główny i dwa dodatkowe) otrzyma na swoje konto po 3 GB transferu danych - łącznie 9 GB miesięcznie współdzielone przez wszystkie numery przez cały okres umowy.

Tak więc sumując, miesięczny koszt wyniesie nas 110 zł, co daje nam 36,66 zł za numer i 27 GB transferu danych na głowę.

Oferta dla 3 numerów w Orange Flex

W abonamencie Orange współdzielone są tylko dodatkowe gigabajty, z kolei w swoich submarkach Orange zdecydował się na współdzielenie całego dostępnego transferu na numerze głównym przez wszystkie numery na koncie.

I tak, w planie za 80 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych, dwa dodatkowe numery zakupimy po 15 zł każdy. Skorzystają one również z pełnego no limit na rozmowy i wiadomości, ale transfer będzie do podziału.

Tak więc, miesięczny koszt zamknie się nam w kwocie podobnie jak w abonamencie Orange 110 zł - 36,66 zł miesięcznie za numer i 33,33 GB transferu na każdym z numerów.

Oferta dla 3 numerów w Nju Mobile

W nju mobile na podobny transfer danych na numerze musimy czekać dwa lata, ale dobra wiadomość jest taka, że liczy się staż numeru głównego, więc dodatkowe numery zaczną z niego korzystać od razu.

W planie za 29 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 90 GB transferu danych, za drugi numer zapłacimy 9 zł, a za trzeci 19 zł.

Łącznie więc miesięczny koszt dla 3 numerów zamknie się w kwocie 57 zł - 19 zł za numer i 30 GB transferu na głowę w miesiącu.

Najlepsza oferta dla 3 numerów w zasięgu sieci Orange

Usługi\Operator Orange Orange Flex Nju Mobile rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane transfer danych w smartfonie 81 GB 100 GB 90 GB dostęp do 5G nie tak nie transfer danych na numer 27 GB 33,33 GB 30 GB koszt miesięczny za 3 numery 110,00 zł 110,00 zł 57,00 zł koszt miesięczny na numer 36,67 zł 36,67 zł 19,00 zł

Prz założeniu, że mamy jeden numer w nju mobile ze stażem przynajmniej dwa lata, najlepszą bez wątpienia opcją będzie ten operator z miesięcznym kosztem niemal o połowę niższym niż w Orange i Orange Flex. W przeciwnym wypadku i jeśli nie chcemy czekać dwóch lat, warto zastanowić się nad ofertą Orange Flex - przy tym samym koszcie miesięcznym co w abonamencie Orange dostajemy dostęp do 5G i większy transfer na każdym z numerów w miesiącu.

